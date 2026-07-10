У Раді хочуть заборонити штрафи за ігнорування повісток, які людина не отримувала "на руки"

У Раді пропонують не карати військовозобов'язаних, якщо вони фактично не отримали повістку "на руки". Так людина може навіть не знати, що їй надіслали вимогу.

Якщо пошта лише поставила відмітку – то повістка не вважатиметься отриманою

Правило щодо фактичного отримання людиною оповіщення від ТЦК хочуть знову зробити чинним. Зараз вважається, що людині все одно відомо про виклик, якщо пошта поставила відмітку про неможливість отримання повістки. Автори законопроєкту №15387 пропонують змінити це правило.

Тобто якщо чоловік фактично не отримав повістку, то її не можна вважати врученою й штрафувати за ігнорування виклику.

Ініціатива пропонує змінити статтю 27 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" в частині заходів впливу на військовозобов'язаного. Головний автор законопроєкту народний депутат Георгій Мазурашу розповів, що нині ТЦК вважає повістку врученою в той день, коли поштове відділення повідомляє про неможливість її доставки за адресою.

Виходить так, що людина фактично не отримала повістку та, ймовірно, й не знає про неї. А в центрі комплектування вже відраховують термін, коли військовозобов'язаному можна виписати штраф за неявку.

Тож із закону, на думку Мазурашу, варто прибрати норму щодо відмітки про вручення повістки, коли фактично цього не сталося. На думку автора, повідомлення має силу лише тоді, коли людина отримала його особисто. Звичайно, якщо після цього вимога була проігнорована, то тоді вже й має наставати кримінальна відповідальність.

Тож якщо змінити норми Закону, прибравши дивну норму про те, що вимога може вважатися врученою навіть у випадках, коли вона реальна не була вручена громадянину і він навіть не знає про цю вимогу, то це лише посприяє зміцненню обороноздатності, зменшенню зайвих непотрібних проблем в армії і в тилу, збільшенню бажання громадян брати участь у заходах з оборони України,

– запевняє автор проєкту.

Крім того, ініціатори пропонують не обмежувати тих, хто не може служити через свої релігійні або особисті переконання.

Якщо такий військовозобов'язаний не отримав "на руки" вимогу від ТЦК і раніше писав заяву, про відмову від служби через певні умови, то йому не можна обмежувати право на керування транспортним засобом під час мобілізації.

До слова, раніше адвокат Роман Кичко розповідав, що оновлення військово-облікових даних через Резерв+ чи ЦНАП не звільняє від обов'язку з'явитися до ТЦК, якщо людині надійшла повістка. За наявності доказів її вручення військовозобов'язаного можуть оголосити в розшук, а згодом – оштрафувати за неявку.

При цьому закон не встановлює ліміту на кількість повторних викликів до ТЦК. Якщо військовозобов'язаний не виконує вимогу про явку, йому можуть знову надсилати повістки, доки він не з'явиться за викликом. При цьому відповідальність настає не за сам факт отримання кількох повісток, а за кожне окремо зафіксоване порушення обов'язку з'явитися або уточнити облікові дані.

Кількість адміністративних стягнень залежить від кількості встановлених порушень, а не від кількості надісланих повісток. Якщо людина тривалий час ігнорує постанови про штраф, це може призвести до примусового стягнення коштів у межах виконавчого провадження та інших заходів примусового виконання.