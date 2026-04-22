Хотів уникнути відповідальності: у Тернополі водія покарали за цікаву деталь авто
- У Тернополі чоловік отримав штраф за навмисну зміну символів на номерному знаку свого авто.
- Йому виписали постанову за частиною 1 статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У Тернополі виписали штраф чоловіку, який спеціально змінив номерний штраф на своєму авто. Патрульні вбачали в цьому серйозне порушення правил.
За що оштрафували жителя Тернополя?
Патрульні зупинили авто, адже помітили, що номерний знак на ньому має порушення. Чоловік навмисно змінив символи на ньому, щоб не отримувати покарання за порушення ПДР. Про це повідомили в патрульній поліції Тернопільської області.
Дивіться також Стало відомо, хто очолить патрульну поліцію України після звільнення Жукова
Автомобіль Volkswagen поліціянти помітили на одній з вулиць Тернополя. Увагу привернуло те, що на державному номерному знаку були навмисної змінені символи.
Водій зізнався, що він сам "переписав" номер чорним маркером, бо таким чином намагався уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
Однак це не допомогло, до відповідальності чоловіка все ж притягли. Йому виписали постанову за частиною 1 статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає штраф у розмірі 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Житель Тернополя мав сплатити 1 190 гривень.
Правоохоронці нагадують, що водії не можуть керувати транспортним засобом, якщо номер на ньому не відповідає встановленим стандартам, закритий чимось або забруднений, закріплений у невстановленому місці чи перевернутий, а також не має підсвітки в темний час доби.
Що робити, якщо з авто зникли номерні знаки?
Номерні знаки можуть викрадати з різних причин: від хуліганства або колекціонування "цікавих" номерів до шахрайства, коли їх повертають за гроші або використовують для злочинів. Найбільша небезпека в тому, що відповідальність спочатку може "прийти" до власника авто.
Тому юристи радять обов’язково повідомляти поліцію про зникнення номерів. Це допоможе уникнути штрафів і проблем, адже камери фіксують саме номер, а не авто. Після звернення видають довідку, яка захищає власника.