Максимальні штрафи для водіїв: за що карають найжорсткіше та чи це законно

За окремі порушення правил дорожнього руху для водіїв передбачені штрафи, які можуть сягати десятків тисяч гривень. У разі серйозних або повторних порушень до фінансового покарання можуть додаватися й додаткові санкції.

За які порушені ПДР штрафи найбільші?

За даними правоохоронців, у межах контролю за безпекою дорожнього руху патрульна поліція регулярно фіксує випадки керування транспортними засобами з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння.

Під час одного з останніх відпрацювань у Івано-Франківську патрульні виявили кількох водіїв із такими ознаками. У подібних ситуаціях поліцейські оформлюють адміністративні матеріали та відсторонюють водіїв від керування транспортними засобами відповідно до вимог чинного законодавства.

Довідково: Відповідальність за керування транспортом у стані сп’яніння визначена статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Так, відповідно до частини 1 статті 130 КУпАП, керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а також відмова від проходження огляду тягне за собою штраф 17 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

Що буде за повторне водіння у стані спʼяніння?

За повторне протягом року вчинення такого порушення передбачена посилена відповідальність. Згідно з частиною 2 статті 130 КУпАП, може застосовуватися штраф 34 000 гривень із позбавленням права керування строком на три роки.

Зауважте! Додатково суд може ухвалити рішення про оплатне вилучення транспортного засобу або застосувати адміністративний арешт строком до 10 діб.

У разі третього та кожного наступного порушення протягом року санкції стають максимально суворими. Відповідно до частини 3 статті 130 КУпАП, штраф становить 51 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років і конфіскацією транспортного засобу.

Альтернативно може застосовуватися адміністративний арешт строком до 15 діб із таким самим строком позбавлення права керування та конфіскацією авто.

Що ще слід знати про штрафи в Україні?