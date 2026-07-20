Не мовчіть: куди звернутися, якщо держорган порушив ваші права

Посадові особи можуть помилятися, чи свідомо виносити неправильні рішення. Тому в громадян завжди є право поскаржитися на порушення прав з боку державного службовця через подання скарги.

Куди звертатися, якщо не погоджуєтеся з рішенням державного органу

Заявник має право написати звернення, аби вимагати захист законних інтересів у випадках, коли їх порушили якимись діями, чи навпаки бездіяльністю. Закон дозволяє скаржитися у будь-якому випадку на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян чи посадових осіб. Про це розповіли фахівці Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Якщо людина не згодна з рішеннями держструктур чи організацій, які її стосуються, або не отримала відповіді протягом певного терміну, то вона особисто може подати скаргу. Дозволено також передати претензійне звернення через уповноважену особу. Якщо були порушені права дітей, то за них подають скаргу батьки чи законні представники.

Важливо, що звернення пишеться не до органу чи посадових осіб, які порушили право людини та її інтереси. Скаргу варто надсилати до вищого органу чи посадової особи.

Тобто, якщо ваші права порушив орган у вашому місті, то скарга пишеться на ім'я директора відповідного обласного органу. Так само і з посадовцями: якщо ви скаржитеся на дії чи бездіяльність працівника держструктури, то скарга подається його начальнику.

Окремо громадянин має право звернутися зі скаргою до суду. Це особливо актуально, коли не існує органу вищого рівня або у випадках, коли заявник не задоволений результатами розгляду скарги.

Які права має людина під час розгляду скарги

На написанні заяви справа не завершується. Людина й далі бере участь у її розгляді, зокрема бере участь у перевірці та висуває свої аргументи. Ба більше, присутність скаржника під час розгляду закон цілком дозволяє.

Громадянин має повне право ознайомлюватися з матеріалами перевірки, подавати додаткові матеріали або просити їх в органу.

Після подання скарги заявник може залучити для допомоги адвоката або іншого уповноваженого представника.

У кінці розгляду людині має надаватися письмова відповідь про його результати.

У разі порушення строків розгляду скарги закон передбачає можливість відшкодування збитків.

Додамо, що в Законі України "Про звернення громадян" є стаття 16, де йдеться про особливий порядок розгляду скарг.

Такі звернення особисто розглядають перші керівники відповідних державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. За належним чином оформленим уповноваженням скаргу в інтересах громадянина може подати інша особа, трудовий колектив або організація, що здійснює правозахисну діяльність. До скарги додаються наявні рішення або їх копії, прийняті за результатами попереднього розгляду звернень, а також інші документи, необхідні для її розгляду,

– йдеться в повідомленні Мін'юсту.

Закон також встановлює строк оскарження рішення. Про незгоду з висновком посадової особи вищого рівня можна заявити протягом одного року з дня його прийняття, але не пізніше одного місяця з дня ознайомлення з цим рішенням.

Нагадаємо, одне з порушень, про яке можна подати скаргу, стосується безпідставної відмови в субсидії. Спочатку варто звернутися до органу Пенсійного фонду із заявою про перегляд, а якщо проблему не вирішать – подати скаргу до вищого органу або звернутися до адміністративного суду.

Крім того, якщо пенсіонер виявив помилку в нарахуванні пенсії, він може вимагати її виправлення. Для цього необхідно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду із заявою про перерахунок, а якщо ПФУ відмовить або не усуне порушення, то скаргу треба подавати до вищого органу Пенсійного фонду чи вже в суді.

Так само людина має право скаржитися на неякісні державні послуги загалом. Для ефективного розгляду варто чітко описати обставини, зазначити свої вимоги та додати документи для підтвердження.