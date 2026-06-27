Важливо правильно скаржитися на неякісні послуги: прості кроки, як українцям захищати права

Люди можуть скаржитися на якість послуг. Часто жителі не бажають збирати докази й захищати свої права, хоча якщо заява про незадовільну роботу написана правильно, то її ігнорувати не будуть.

Закон на боці тих, хто скаржиться

Часто жителі будинків скаржаться, що якість послуг незадовільна, а платіжки надходять із захмарними сумами. У таких випадках люди спускають все нанівець й роблять некомфортні для себе умови. Але відстояти право на отримання якісних послуг можливо, якщо не лінуватися й бути юридично обізнаними. Про це розповів адвокат Вадим Чунжин для LexInform.

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Експерт запропонував алгоритм, як українці можуть подати будь-яку скаргу, якщо отримали незадовільні послуги.

Першочергово Чунжин радить зафіксувати деталі порушення. Без цього розмова з диспетчером немає сенсу. Фото- чи відеодокази дозволять мати 90% успіху та довести, що надавачі послуг були не праві.

Вже після цього можна телефонувати на гарячу лінію. Адвокат каже, що про порушення надання комунальних послуг можна повідомляти на міську "гарячу лінію", або диспетчеру постачальника.

Обов'язково запитайте: номер заявки у журналі реєстрації. Якщо послуги немає, вони зобов'язані повідомити причину та терміни усунення,

– уточнив Вадим Чунжин.

Далі людина, яка подає скаргу, пише акт-претензію разом з представником виконавця. Його можна запросити за допомогою листа або телефонного дзвінка. Протягом доби він має з'явитися на підписання. Проте якщо він не прийшов за викликом, то скарга вважатиметься дійсною, навіть якщо її підписав подавач та ще два сусіди або свідка. Крім акту-претензії потрібно додати фото-доказ порушення.

В самому акті, за словами адвоката, потрібно писати все просто. Заявити про послугу, описати її та передати власні вимоги.

При цьому жителі можуть статтю 27 і 28 Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

Лист передається керівній компанії або постачальнику

Скаргу потрібно відправляти рекомендованим листом просто на адресу постачальника, або ж на електронну пошту, якщо вона є в компанії.

Кияни можуть для "додаткової ваги" подати відповідне звернення на "гарячу лінію" Київської міської державної адміністрації – за номером 1551. Інші ж, за бажанням, можуть телефонувати на "гарячу лінію" уряду – на номер 1545.

Вадим Чунжин додав, що порушення у сфері комунальних послуг – це порушення закону. Тобто за неякісно виконану послугу людина має право не платити повну суму. Відтак можна вимагати перерахунку.

Ваш акт-претензія – це підстава для автоматичного перерахунку. Додайте копію акта до заяви на перерахунок і вимагайте письмової відповіді,

– додає експерт.

Ігнорування заяви дозволяє жителям звертатися до районної державної адміністрації, міської військової адміністрації чи Держпродспоживслужби. Саме вони вже мають повноваження штрафувати порушників, які свідомо надали неякісну послугу.

Чунжин розповів читачам про ще одну хитрість. Найкраще працюють колективні скарги. Тобто людям можна зібрати 10 підписів замість трьох – і шансів, що таку скаргу не ігноруватимуть, буде більше.

Що варто знати про сплату "комуналки" за новими правилами?

Уряд розглядає законопроєкт, який стосується справедливішого обліку тепла та водопостачання. Зокрема пропонується змінити підходи до розподілу теплової енергії, скасувати мінімальні норми споживання та уточнити правила нарахування залежно від наявності лічильників або їх відсутності.

Частина українців може не платити за комунальні послуги у певних випадках, якщо послуги фактично не надаються або надаються неякісно. Йдеться про ситуації, коли житло зруйноване або непридатне для проживання, або коли споживач доводить відсутність надання послуг.

У квартирах, де ніхто не проживає, певні нарахування можуть залишатися обов’язковими, зокрема через утримання будинку. Водночас у деяких випадках можна оформити перерахунок або тимчасово зменшити нарахування, якщо вдасться довести фактичну відсутність споживання.