Прийняття спадщини в Україні: скільки часу можна не оформлювати майно

В Україні спадкування має своі певні правила. Зокрема ще у 2024 році набули чинності нові правила щодо отримання майна.

Який час можна не оформлювати спадщину?

Правила чинні під час періоду дії воєнного стану, про що йдеться на сайті Безоплатної правової допомоги.

Право на спадщину виникає в день відкриття спадщини тобто:

в день смерті людини; або у той день, коли вона оголошується померлою.

Людина, у якої виникло право на спадкування може:

прийняти спадщину;

відмовитися від неї зовсім чи на користь іншої особи;

не вчиняти юридично значимих дій щодо прийняття спадщини.

За загальним правилом спадкова справа відкривається незалежно від місця знаходження спадкового майна, місця проживання чи смерті спадкодавця,

– наголосили у матеріалі.

Але з 30 січня 2024 року місцем відкриття спадщини вважається останнє місце проживання спадкодавця. Якщо воно невідоме, то місцем відкриття спадщини вважатимуть місце перебування або нерухомого майна чи його основної частини (або рухомого, якщо нерухомості немає).

Важливо! Водночас подати заяву про спадщину до нотаріуса потрібно протягом 6 місяців. Спадкоємець за цей час повинен звернутися до нотаріуса та подати заяву про прийняття спадщини чи відмови від неї.

Якщо спадкоємець протягом цього строку не подасть заяву, то вважатиметься, що він не прийняв її. Але якщо в особи була поважна причина, через яку вона пропустила термін прийняття спадщини, то можна звернутися до суду.

Суд повинен визначити додатковий строк – від одного до трьох місяців.

До поважних причин зокрема належать:

тривала хвороба;

необізнаність спадкоємця про наявність заповіту;

перебування людини на строковій службі у складі Збройних Сил України тощо.

Зверніть увагу! Якщо мова йде про окуповані Росією регіони або території, де ведуться активні бойові дії, то заяви про прийняття спадщини та інші заяви щодо спадщини подаються нотаріусу незалежно від місця відкриття спадщини. Про це йдеться на сайті Судова влада України.

Що ще слід знати про спадок в Україні?