Альтернатива примусовій мобілізації: як підписати контракт із ЗСУ у 2026 році

Служба за контрактом має низку переваг перед мобілізацією. Людина таким чином отримує більше прав, а рекрутинг допомагає набирати вмотивованих бійців.

Чому контрактна служба в ЗСУ краще, ніж примусова мобілізація?

Останнім часом в Силах оборони змінилася система комплектування. Українці можуть прозоро вступати на службу за контрактом або через мобілізацію. За таких умов враховується фах та побажання кандидата, який фактично сам обирає місце служби. Про це розповіли в Міністерстві оборони.

Відтак людина може перетворити свій цивільний досвід на ефективну зброю для захисту країни. Рекрутинг дозволяє проводити добровільну мобілізацію громадян України віком 18 – 25 років, іноземців та осіб без громадянства. Люди укладають контракт.

Для громадян віком 18 – 25 років контракт підписується на 1 -2 роки. За виконання умов передбачена грошова винагорода, а після завершення контракту можна оформити відстрочку, терміном на 1 рік.

Громадяни України віком від 25 до 60 років мобілізуються до пріоритетних підрозділів. Однак укладаючи контракт через рекрутинг у них є право обирати бригаду й служити саме там, де буде потрібен їхній досвід. Бригади стверджують, що ті, хто прийшов служити через рекрутинг (зокрема й ті, хто повернулися із СЗЧ) будуть обіймати саме обрану посаду. Перевести їх на іншу командири не мають права.

Тобто якщо людина прийшла в артилерійський підрозділ, то він не стане піхотинцем, коли приїде на місце виконання завдань.

До Сил оборони можуть долучитися й чоловіки, віком від 60 років. Їх беруть на службу виключно шляхом укладення контракту. Його запровадили після відповідного Указу президента.

В Міноборони зауважують, що контракт забезпечує значно вищі юридичні гарантії щодо збереження посади та встановлює гнучкі строки – від 1 до 10 років служби, або цей термін може бути продовжений до оголошення демобілізації.

Підписати контракт з бригадами можна через:

центри рекрутингу за родами військ ЗСУ;

рекрутингові центри підрозділів;

цифрові платформи: Lobby X, Work.ua, robota.ua, Резерв+. У Дії за допомогою проєкту Армія дронів публікуються вакансії виключно для фахівців з БпЛА та роботизованих комплексів;

публікуються вакансії виключно для фахівців з БпЛА та роботизованих комплексів; Цивільні центри рекрутингу на базі ЦНАП.

Які кроки для початку служби?

Спочатку людина знаходить для себе бажану вакансію та спілкується з представником військової частини. Командування дає рекомендаційний лист – відношення – в якому вказана посада.

Далі людина проходить військово-лікарську комісію й психологічне тестування.

Важливо! У всьому цьому процесі ТЦК лише оформлює документи, а не залучається до примусового розподілу.

Після всіх цих кроків кандидати, які мають військовий досвід, направляються одразу до частини. Новачки ж проходять базову загальновійськову підготовку, що триває 51 день.

Якщо попри наявність рекомендаційного листа в ТЦК чи навчальному центрі хтось порушив права контрактника, він може звернутися до рекрутера. Також можна залишити скаргу на гарячій лінії Міноборони за номером 15 12.

