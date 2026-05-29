Від рішення ВЛК залежить допомога сім'ї: як оскаржити висновок після смерті військового

Якщо захворювання, пов'язане з виконанням бойових завдань, стало причиною смерті, то родина військового має право на більшу грошову допомогу. Тому важливим є формулювання висновку ВЛК, яке члени родини за потреби можуть оскаржити.

Як можна довести, що смерть військового пов'язана з хворобою через захист Батьківщини?

На військово-лікарську комісію покладений обов'язок встановлювати зв'язок смерті воїна з його хворобою. Якщо хвороба, що призвела до смерті, була в людини раніше й лише погіршилася під час військової служби, то її зв'язок з виконанням завдань не можна довести. Водночас рішення ВЛК можна оскаржити, повідомляє адвокатка Дар'я Тарасенко.

В одній конкретній справі ВЛК, переглянувши документи військового, визначила, що його захворювання виникло в період служби у військових частинах та установах, або ж це було захворювання, що виникло до військової служби, а у період служби досягло такого розвитку, який призвів до смерті.

Родина військового не погодилася з таким висновком. За словами рідних, у чоловіка погіршилося здоров'я саме під час виконання бойового завдання. Його евакуювали з зони бойових дій і на огляді діагностували гостре порушення мозкового кровообігу. Кілька місяців він перебував без свідомості в лікарні. Але в цій справі виникла цікава деталь: помер військовий через тяжке ускладнення захворювання кишківника.

Аби довести, що хвороба, через яку помер військовий, пов'язане з захистом Батьківщини, родина разом з адвокатами зібрала та підготувала всі додаткові медичні документи про стан здоров'я померлого. Вдалося зібрати повний анамнез, що збирався протягом життя. Також фахівці звернули увагу, що на час смерті військовослужбовець не перебував у військовій частині, а просто з поля бою був направлений на стаціонарне довготривале лікування.

Штатною ВЛК було скасовано попереднє рішення та встановлено, що захворювання та причина смерті є наслідком виконання завдань із захисту Батьківщини, що підтверджується медичною та військово-обліковою документацією,

– написала адвокатка Тарасенко.

Оскаржувати рішення ВЛК після смерті військового через хворобу потрібно для правильного формулювання. Від цього залежить, яку саме суму грошової допомоги матимуть рідні воїна. Різниця між формулюваннями "захворювання пов'язане з проходженням служби" та "захворювання пов’язане із захистом Батьківщини" має принципове значення.

До слова, найбільше подібних проблем у родин виникає тоді, коли у військового були хронічні захворювання ще до мобілізації. ВЛК може вважати, що служба лише погіршила стан, але не стала безпосередньою причиною смерті. Саме тому адвокати радять збирати повний медичний анамнез та всі документи ще під час лікування військового.

Як оформити одноразове грошове забезпечення після смерті військового?

Аби отримати одноразову грошову допомогу, родичі загиблого воїна повинні звернутися до ДРАЦС та оформити свідоцтво про його смерть. Крім того, військова частина оформлює витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу, документи про причини та обставини загибелі, витяг з наказу про виплату від 30 до 100 тисяч гривень або грошовий атестат із зазначенням інформації про виплату винагороди. Із цими документами треба піти в ТЦК, де подається заява про виплату одноразової грошової допомоги.

Нещодавно Верховний Суд підтвердив, що право на отримання одноразової грошової допомоги мають повнолітні діти загиблих військових, а не лише дружина/чоловік чи батьки.