Доля родинного майна: як подружжя може створити спільний заповіт

Українське законодавство передбачає спільне скаладання заповіту дружини та чоловіка. Подружжя спільним документом може визначити долю спільного майна.

Як створити спільний заповіт подружжя?

Норми Цивільного кодексу мають можливість спільного документу про спадщину. Чоловік та дружина можуть розпоряджатися майном, на яке мають право спільної власності. Про це повідомили в Сумському міжрегіональному управлінні Мін'юсту.

Юридичний заповіт має особливу юридичну конструкцію. Подружжя підписує такий документ і за його умовами частка у спільному майні переходить до другого з подружжя, коли один з них помер. Вже коли не стає й другого партнера, то майно переходить до власності осіб, які визначені у спільному заповіті.

Такий вид заповіту допомагає зберегти майно в цілісності та розподілити його за спільною волею подружжя.

Можливість відмови від спільного заповіту також передбачена у відповідній статті Цивільного кодексу. За життя обох з подружжя такий документ розривається, але лише за умови нотаріально засвідчення.

Важливо! У разі смерті одного з подружжя нотаріус проводить дії для гарантованого виконання умов спільного заповіту. На документ накладається заборона на відчуження майна.

Що варто знати про розподіл майна в подружжі?