Доля родинного майна: як подружжя може створити спільний заповіт
- Подружжя в Україні може скласти спільний заповіт, який визначає долю спільного майна.
- Спільний заповіт може бути розірваний за життя обох партнерів з нотаріальним засвідченням.
Українське законодавство передбачає спільне скаладання заповіту дружини та чоловіка. Подружжя спільним документом може визначити долю спільного майна.
Як створити спільний заповіт подружжя?
Норми Цивільного кодексу мають можливість спільного документу про спадщину. Чоловік та дружина можуть розпоряджатися майном, на яке мають право спільної власності. Про це повідомили в Сумському міжрегіональному управлінні Мін'юсту.
Юридичний заповіт має особливу юридичну конструкцію. Подружжя підписує такий документ і за його умовами частка у спільному майні переходить до другого з подружжя, коли один з них помер. Вже коли не стає й другого партнера, то майно переходить до власності осіб, які визначені у спільному заповіті.
Такий вид заповіту допомагає зберегти майно в цілісності та розподілити його за спільною волею подружжя.
Можливість відмови від спільного заповіту також передбачена у відповідній статті Цивільного кодексу. За життя обох з подружжя такий документ розривається, але лише за умови нотаріально засвідчення.
Важливо! У разі смерті одного з подружжя нотаріус проводить дії для гарантованого виконання умов спільного заповіту. На документ накладається заборона на відчуження майна.
Що варто знати про розподіл майна в подружжі?
Подружжя ще на початку проживання родиною може визначити у шлюбному договорі порядок користування майном, поділ власності, фінансові обов’язки чи правила утримання сім’ї. Однак документ визнається недійсним, якщо він порушує права одного з подружжя, ставить когось у вкрай невигідне становище або суперечить законодавству.
Після смерті одного з подружжя інший може оформити спадщину на квартиру. Для цього визначають частку померлого у спільному майні, а після спадкоємці повинні звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини протягом 6 місяців з дня смерті.
До особистої власності одного з подружжя належить майно, отримане у спадщину чи за договором дарування, те, що було придбане до шлюбу або за особисті кошти, а також речі індивідуального користування.