Позбавлення волі порушника до 10 років: як пропонують змінити статтю про покарання за хабарі

В Україні хочуть уточнити деякі питання щодо відповідальності за хабар. Автори нового законопроєкту планують внести зміни, щоб, зокрема щоб забезпечити юридичну визначеність покарання за такі злочини.

Що пропонують змінити у відповідальності за хабар?

Автори законопроєкту пропонують змінити статтю Кримінального кодексу, який не давав би можливості по-різному трактувати положення статті про відповідальність за отримання неправомірної вигоди. У законопроєкті №15221 описали технічні зміни для статті КК.

Автори вважають, що в статті не уточнено межі кримінальної відповідальності, що помилково дозволяли розширене тлумачення на випадки пропозиції або обіцянки надати неправомірну вигоду.

У Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, який і розробляв законопроєкт, переконані, що такий підхід зараз суперечить принципу юридичної визначеності. Згідно з законом, неприпустимим є розширення меж кримінальної відповідальності поза волею законодавця.

Тобто експерти, вивчивши норми статті, звернули увагу, що чинна редакція дозволяла неоднозначно трактувати межу між "наміром" дати хабар і завершеним злочином. Через це в окремих справах судді кримінальну відповідальність могли застосовувати навіть без факту передачі коштів.

Саме тому статтю 369 Кримінального кодексу України пропонують змінити. Це не стосуватиметься змісту кримінально-правової заборони й термінів покарання. Але водночас можуть змінити частини третю та четверту статті й уточнити норму таким чином:

надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, або діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на строк від чотирьох до 8 років з конфіскацією майна або без такої;

діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на строк від чотирьох до 8 років з конфіскацією майна або без такої; надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або діяння, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою осіб чи її учасником караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо! Зараз стаття 369 КК України передбачає відповідальність за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Покарання залежить від статусу посадовця, суми вигоди та обставин злочину.

Це означає, що фактично автори законопроєкту не пом’якшують відповідальність за хабарі, а лише уточнюють, за які саме дії настає кримінальна відповідальність. Водночас антикорупційні експерти можуть розкритикувати ініціативу, якщо вважатимуть, що зміни потенційно ускладнять доведення злочину в справах про хабарництво. Після змін головну роль гратиме факт отримання чи надання неправомірної вигоди, тоді як відповідні пропозиції правоохоронці, ймовірно, зможуть пропускати. Хоча стаття кодексу не змінюється докорінно й відповідно суттєвих змін не має бути.

Тема відповідальності за хабарництво залишається особливо актуальною, коли в Україні продовжує зростати кількість справ про корупцію під час воєнного стану. Законопроєкт ще має пройти розгляд у парламенті. Якщо його ухвалять, суди матимуть змогу чіткіше визначати склад злочину й не карати людей, які його не вчинили.

Хабарництво серед посадовців: останні новини

У Білій Церкві затримали представників ТЦК, яких могли брати участь у корупційній схемі. За даними слідства, вони, ймовірно, вимагали гроші за незаконне бронювання військовозобов’язаних, анулювання повісток і зняття людей із розшуку.

Правоохоронці затримали заступника командира 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, якого підозрюють у вимаганні хабаря за переведення військового з однієї частини до іншої. У самій бригаді підтвердили факт затримання та заявили, що сприяють слідству.

Також на хабарі викрито посадовця Укрзалізниці. Як показало слідство, він міг вимагати гроші за погодження документів і розв'язання питань, пов’язаних із діяльністю підприємства. Чиновника затримали під час отримання неправомірної вигоди, а справу розслідують правоохоронні органи.