Статус особи з інвалідністю для бійців ТрО: яка довідка є важливою для військових

Оформлення інвалідності внаслідок війни для бійців територіальних громад суттєво переглянули на урядовому рівні. Відтепер набуття гарантій вимагатиме суворішого пакету первинних підтверджень бойової участі.

Уряд розширив дію довідки про оборону України

Правовий механізм підтвердження бойових травм та участі у заходах захисту держави зазнав істотних змін. Кабінет Міністрів закріпив їх у постанові № 1414. Чітко визначено коло суб'єктів, на яких розповсюджується дія урядового документа.

Як пояснили в Кабміні, якщо доброволець територіальної громади має офіційну довідку про безпосередню участь в обороні країни, то він має право не лише на отримання статусу учасника бойових дій, але й за потреби може оформити інвалідність унаслідок війни.

Таке право від 11 листопада 2026 року отримали

бійці добровольчих формувань територіальних громад, які отримали поранення, контузії, каліцтва або травми під час виконання оборонних завдань;

захисники із розформованих підрозділів територіальної оборони, які наразі не мають прямого правонаступника;

військовослужбовці та добровольці, яким статус учасника бойових дій було надано в автоматичному режимі через цифрові реєстри.

Які документи підтверджують поранення

Нормативний акт запроваджує сувору вимогу до оформлення самої довідки про участь. Зокрема, в документі прописуються реквізити щонайменше одного підтвердного акта чи наказу. Також за встановленими правилами має бути доведено факт ушкодження здоров'я під час виконання бойових завдань має доводитися вичерпним переліком медичної та військової документації.

Обов'язковим для призначення інвалідності через бойові дії є витяг із журналу бойових дій або копія бойового донесення. Також потрібна первинна медична картка фіксації поранення або виписний епікриз із закладу охорони здоров'я;

Зауважимо! Військовий має право й повинен вимагати офіційні відомості з Медичної інформаційної системи (МІС) Збройних Сил України.

Важливу роль також грає довідка від командування: якщо добровольче формування розформоване, документ підписує командир відповідної військової частини Сил територіальної оборони ЗСУ, а достовірність внесених даних своїм підписом підтверджує начальник штабу.

Ризики відмови та порядок оскарження рішень

Уряд окремо ліквідував колізію щодо дублювання ветеранських статусів. Попереднє автоматичне присвоєння особі статусу УБД тепер є офіційною підставою для відмови у повторному розгляді документів за стандартною загальною процедурою. Разом із тим визначено перелік профільних відомчих комісій, які наділені правом позбавляти автоматично наданого статусу за наявності невідповідностей.

У разі винесення неправомірної відмови чи скасування статусу закон гарантує право на правовий захист. Таке рішення підлягає оскарженню в адміністративному порядку до вищого органу або безпосередньо в судовому порядку шляхом подання позову до окружного адміністративного суду.

Нагадаємо, у 2026 році для осіб з інвалідністю внаслідок війни передбачені нові суми виплат – 18 885 гривень для 1 групи, 15 494 гривень для 2 групи, 10 625 гривень для 3 групи.

До слова, держава проводить перевірки законності надання статусів ветерана та УБД. Так було виявлено 1 840 порушень серед 12 тисяч випадків у 2025 році. Міністерство у справах ветеранів рекомендує переглянути рішення з порушеннями та може скасувати неправомірно надані пільги й соцзабезпечення.