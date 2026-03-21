Так вимагає закон: адвокат назвав ключову умову для отримання статусу УБД

Не всі військові Сил оборони України беруть участь у захисті держави на передовій. Тому законодавство й розмежовує учасників бойових дій та військових, які виконують завдання лише в тилу.

Хто може отримати статус учасника бойових дій?

Учасником бойових дій військовий може називатися лише тоді, коли він безпосередньо перебував на лінії розмежування та виконував бойові завдання. Про це в коментарі 24 Каналу розповів адвокат Вадим Гречківський.

Законодавство визначає, що для отримання статусу УБД військовий має перебувати виключно в бойових зонах, які вважаються такими за певними нормативно-правовими актами. Тому учасники інших військових формувань, таких як протиповітряна оборона, в більшості випадків не мають права оформити такий статус УБД.

Вадим Гречківський Адвокат Воїн повинен мати документи, бойове розпорядження про те, що він відправляється на виконання завдання у зону бойових дій. Тільки на підставі бойового розпорядження ухвалюється рішення про надання статусу учасника бойових дій.

До слова, зараз отримання статусу УБД держава спростила. Як пояснили в Міністерстві оборони України, коли військовий отримав бойовий наказ, то його частина має протягом п’яти днів внести інформацію про нього до спеціального реєстру або ж передати їх відповідному органу.

Далі відомості вносяться до реєстру ще за п'ять днів. Тоді, якщо інформація відповідає встановленим вимогам, військовому автоматично надається статус УБД через систему Реєстру. Якщо ж виникають питання щодо невідповідності даних, то інформація передається до комісій з питань надання статусу УБД, яка вже ухвалює подальші рішення.

