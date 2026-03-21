Так вимагає закон: адвокат назвав ключову умову для отримання статусу УБД
- Статус учасника бойових дій надається військовим, які безпосередньо перебували на лінії розмежування.
- Держава спростила процес отримання статусу УБД, передбачивши внесення даних до спеціального реєстру.
Не всі військові Сил оборони України беруть участь у захисті держави на передовій. Тому законодавство й розмежовує учасників бойових дій та військових, які виконують завдання лише в тилу.
Хто може отримати статус учасника бойових дій?
Учасником бойових дій військовий може називатися лише тоді, коли він безпосередньо перебував на лінії розмежування та виконував бойові завдання. Про це в коментарі 24 Каналу розповів адвокат Вадим Гречківський.
Законодавство визначає, що для отримання статусу УБД військовий має перебувати виключно в бойових зонах, які вважаються такими за певними нормативно-правовими актами. Тому учасники інших військових формувань, таких як протиповітряна оборона, в більшості випадків не мають права оформити такий статус УБД.
Воїн повинен мати документи, бойове розпорядження про те, що він відправляється на виконання завдання у зону бойових дій. Тільки на підставі бойового розпорядження ухвалюється рішення про надання статусу учасника бойових дій.
До слова, зараз отримання статусу УБД держава спростила. Як пояснили в Міністерстві оборони України, коли військовий отримав бойовий наказ, то його частина має протягом п’яти днів внести інформацію про нього до спеціального реєстру або ж передати їх відповідному органу.
Далі відомості вносяться до реєстру ще за п'ять днів. Тоді, якщо інформація відповідає встановленим вимогам, військовому автоматично надається статус УБД через систему Реєстру. Якщо ж виникають питання щодо невідповідності даних, то інформація передається до комісій з питань надання статусу УБД, яка вже ухвалює подальші рішення.
Раніше суд пояснив, що ключова умова для статусу УБД – це безпосередня участь у бойових діях або виконання бойових завдань. Сама служба не гарантує отримання статусу без підтвердження бойових задач.
Після початку повномасштабної війни не встановлено мінімального строку служби. Важливий сам факт участі. Це підтверджують документи: бойові накази чи журнали бойових. Так навіть кілька днів на фронті можуть дати право на статус.
Частина пільг учасників бойових дій поширюється саме на членів сім’ї, а не лише на військового. Це означає, що держава враховує соціальний захист родини загалом, але конкретний обсяг допомоги залежить від статусу та документів.