Захист у Польщі: чи зарахуються роки на статусі UKR для отримання карти резидента ЄС

Європейський Союз може запровадити норму, що роки, коли людина проживала під тимчасовим захистом не рахуватимуться для отримання загальноєвропейського довгострокового дозволу на проживання. Втім, у Польщі правила не такі суворі.

Які норми щодо зарахування років для карти резидента є в ЄС?

Наразі в Європі діють норми про те, що українці в більшості випадків не зможуть вписати роки під тимчасовим захистом в загальний час перебування в країні. Однак, як пояснила спеціальна посланниця Євросоюзу із питань українців Ілва Йоганссон в інтерв'ю "Радіо Свобода", національне законодавство кожної країни регулює цю норму.

За словами посадовиці, держави-члени ЄС переходять на національні дозволи. Країни не захотіли робити спільні закони щодо терміну перебування в країні для отримання європейського дозволу на довгострокове проживання (так звану "карту резидента") і так само про дозволи на проживання для українців після завершення тимчасового захисту.

Ми маємо старий режим довгострокового дозволу на проживання, і він не дозволяє зараховувати роки під тимчасовим захистом,

– зауважила Йоганссон.

Ті країни, які б хотіли, щоб українці залишилися після завершення захисту від війни дещо змінюють власне законодавство. Зокрема, в Польщі нещодавно знайшли комплексне рішення для того, щоб 900 тисяч українців отримали польські дозволи на проживання.

У Німеччині натомість хотіли б знизити зарплатний поріг для людей, які бажають отримати національний дозвіл на основі роботи й вже 4 роки прожили під тимчасовим захистом.

У Нідерландах також планують із 2027 року запровадити трирічні дозволи на проживання для українців.

Зауважимо! Ще в листопаді 2025 року тимчасовий захист мали 4,33 мільйона українців.



Кількість людей, які мають тимчасовий захист у країнах ЄС / Інфографіка Євростату

Чи враховуються роки зі статусом UKR для отримання карти резидента в Польщі?

Статус UKR – це спеціальний тимчасовий захист у Польщі для громадян України, який дає право легально проживати, працювати й отримувати соцдопомогу під час війни. Наразі країна запровадила низку змін умов проживання та отримання допомоги для близько мільйона українців з тимчасовим захистом.

Карта резидента ЄС – це дозвіл на довгострокове проживання в Польщі для іноземців, які легально мешкали в країні щонайменше 5 років і відповідають вимогам щодо доходу та інтеграції.

Як пояснила українська юристка, яка консультує з питань легалізації в Польщі, Галина Левицька, інформація щодо неврахування років перебування на тимчасовому захисті при подачі на карту резидента – неправдива. За її совами, в Законі Республіки Польща про іноземців (Ustawie o cizoziemcach) є окрема стаття зі списком підстав і часу, що не зараховуються в термін перебування для подачі на картку резидента ЄС.

У документі немає жодної згадки про статус тимчасового захисту, військових мігрантів, а також статус UKR немає. Відповідно, правової підстави відмовити людині, яка 4 з 5 років прожила під тимчасовим захистом в Польщі немає. Цей час зараховується в термін легального та безперервного перебування.

Чи продовжили тимчасовий захист у Польщі?