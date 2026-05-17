Людина не залишається без грошей: яку суму з арештованого рахунку може витрачати боржник

Виконавець може стягувати з боржника гроші для примусового погашення боргу. Так він може арештувати або вилучити гроші з рахунків. Водночас арешт не може накладатися на окремі соціальні виплати, компенсації та деякі виплати військовослужбовців.

Як визначається сума можливих грошових операцій для боржника?

Дії щодо стягнення коштів з боржника регулює Закон України "Про виконавче провадження". В ньому йдеться про заходи примусового виконання рішень, яке має відбуватися неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі. Виконавець може здійснити арешт майна й рахунків, списати гроші з рахунків тощо.

Дивіться також Немає чим закривати кредит: як уникнути критичних наслідків і не втратити все

Арешт може накладатися на майно чи фінанси боржника, які перебувають в розпорядженні банків чи фінансових установ.

Виконавець може арештувати всі гроші, крім отриманої боржником допомоги на лікування, одноразової грошової допомоги через інвалідність або часткову втрату працездатності та ще деякі види грошових компенсацій чи допомоги.

Виконавець визначає рахунок, з якого відбуватиметься списання коштів, але згідно зі статтею 59 боржники можуть користуватися арештованим рахунком і витратити на свої потреби суму двох мінімальних заробітних плат. У 2026 році в розпорядженні боржників щомісяця є 17 тисяч 294 гривень.

Аби в людини була можливість хоча б частково користуватися рахунком, на ім'я виконавця подається заява. Боржник повинен зазначити рахунок, який використовуватиметься для видаткових операцій. Банк має отримати погодження на такі дії, після чого дасть змогу користуватися коштами в межах дозволеного Законом ліміту. Заява може бути передана в паперовому форматі, або надіслана на електронну пошту.

Дані в заяві мають бути повністю достовірні й відповідальність за це несе сам боржник. Виконавець зобов'язаний відреагувати на звернення та винести постанову про визначення рахунку для здійснення видаткових операцій, яка передається банку.

Проблеми виникають, якщо люди тривалий час не подають заяву про визначення рахунку, а також коли виконавця не повідомляють про спецстатус рахунку.

Що робити, якщо рахунок заблокували проти закону?

У Міністерстві юстиції уточнили, що якщо виконавець заблокував спеціальні рахунки, то банк має довести, що ці кошти є такими, які заборонено блокувати. Тоді у виконавця є одна доба, аби зняти з такого рахунку арешт.

Зазначені положення спрямовані на гарантування виконання судових рішень та водночас на захист соціально значущих прав громадян, що дозволяє підтримувати належний правопорядок і фінансову стабільність у складних умовах воєнного стану,

– повідомили у відомстві.

У судовій практиці часто виникають спори щодо блокування виконавцем рахунків, на які надходять зарплата, пенсія, соціальні виплати або фінансова допомога. Так, наприклад, банки можуть автоматично накладати арешт на весь рахунок, хоча саме на нього частково надсилаються гроші, які не можна стягнути. Тоді боржники звертаються до суду або виконавця, аби довести спеціальний статус коштів.

Якщо позиція доведена правильно, то суди ставали на бік громадян. Нерідко виконавців зобов'язували частково або повністю зняти арешт.

Суди в різних справах намагаються ухвалювати рішення, щоб зберігався баланс між правом стягувача отримати кошти та забезпеченням боржника грошима для існування. Тому арешт не повинен повністю позбавляти людину можливості купувати ліки, продукти чи оплачувати базові потреби.

Зазначимо! Саме лише визначення видаткового рахунку не означає автоматичного зняття арешту. Лиш частина суми стає доступною його власнику.

Що варто знати про закриття боргів в Україні?

Протерміновані кредити, борги за комуналку, аліменти чи штрафи можуть закінчитися тим, що до сплати боргу людина не зможе користуватися власними грошима. Блокування є одним з видів впливу на боржника. Для розблокування рахунку потрібно сплатити заборгованість та виконати кілька організаційних кроків для скасування виконавчого документа.

Банк може анулювати кредитний борг, однак у деяких випадках така сума вважається додатковим доходом людини. Через це після списання кредиту може виникнути обов’язок сплатити податок. Юристи наголошують, що факт прощення боргу повинен бути офіційно підтверджений документами.

В Україні цифровізували виконавче провадження. Як розповіла адвокатка Ксенія Медведева в коментарі 24 Каналу, існує кілька способів, як людина може перевірити, чи є проти неї провадження через борги. Якщо така інформація є, то виконавець може арештувати деяке майно, що водночас створить людині труднощі для продажу майна, оформлення кредитів чи вчинення нотаріальних дій.