Незаконна мобілізація на Івано-Франківщині: посадовець ТЦК отримав покарання

Калуський міськрайонний суд притягнув до відповідальності посадовця місцевого ТЦК, який без вручення повістки відправив чоловіка до військкомату й не врахував його ситуацію. За перевищення повноважень та службову недбалість капітана оштрафували.

Сина загиблого захисника мобілізували через неуважність

Тимчасовий виконувач обов'язків начальника мобілізаційного відділення ТЦК у Калуші під час заходів з оповіщення зустрів на вулиці громадянина та, замість вручення повістки для уточнення даних, наказово доручив поліції примусово доставити його до приміщення центру комплектування. Про це порушення правил мобілізації стало відомо з постанови міськрайонного суду щодо справи №345/1120/26.

Як встановив суд, перевищення повноважень капітана територіального центру комплектування сталося під час спільних заходів з оповіщення. Своїми діями службовець порушив конституційні права людини на гідність та особисту недоторканність.

Вже у приміщенні ТЦК капітан припустився чергової недбалості та не перевірив наявність у громадянина підстав для звільнення від призову. Чоловік є сином українського військовослужбовця, який загинув під час виконання бойових завдань на Сході України.

За Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ця обставина дає безумовне право на відстрочку. Втім, через неналежну перевірку документів чоловіка направили на військово-лікарську комісію та одразу мобілізували на службу.

Він (капітан ТЦК, – 24 Канал), як військова службова особа, вчинив перевищення службових повноважень в умовах особливого періоду та недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, що повністю доведено в суді,

– йдеться в постанові суду.

Суд призначив посадовцю штраф

Під час розгляду справи суд дослідив протоколи про правопорушення, довідки ВЛК, документи про смерть батька та письмові пояснення самого військовослужбовця ТЦК. Він повністю визнав свою вину та пояснив інцидент власною неуважністю.

За вчинення двох адміністративних правопорушень суд призначив капітану остаточне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 18 700 гривень.

Нагадаємо, проходження ВЛК для оформлення відстрочки чи бронювання не обов'язкове. Є лише кілька категорій військовозобов'язаних, до яких така вимога застосовується.

Крім того, ТЦК можуть ігнорувати право людини на відстрочку, якщо його затримали й поставили на облік у "чужому" центрі комплектування. Його реєструють як нового й навіть не з'ясовують, чи стоїть він на обліку, чи ні.