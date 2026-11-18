Другий апеляційний адміністративний суд визнав незаконним внесення військовозобов'язаного до бази розшуку та зобов'язав ТЦК видалити ці відомості. Як з'ясувалося, чоловік фактично не отримав правомірну повістку.

Порушення під час складання повістки можуть дати право на скасування призову

В одній зі справ, яку розглядав Другий апеляційний адміністративний суд українець вимагав визнати дії районного ТЦК та СП протиправними й вилучити з реєстру інформацію про його розшук. Чоловік наголосив, що жодних викликів офіційно не отримував і правил військового обліку не порушував. Подробиці описані в матеріалах справи №520/31531/25.

Суд першої інстанції раніше відмовив у задоволенні позову, посилаючись на норму про обов'язок колишніх обмежено придатних пройти повторний медогляд до червня 2025 року. Проте позивач зазначив, що ніколи не мав такого статусу. Він наполягав, що ТЦК приписали вимогу, яка його взагалі не стосувалася.

Справу проаналізував адвокат Роман Сімутін. За його словами, незаконною була й повістка, яку вручили військовозобов'язаному. Зокрема, в повідомленні не було написано дату видачі, відсутній особистий підпис керівника центру комплектування та гербової печатки. Також видача повістки не підтверджувалася витягом з журналу реєстрації.

На підтвердження спроби вручення повістки ТЦК надав лише рапорт працівника ТЦК про відсутність чоловіка за місцем проживання. Проте суд встановив, що не було надано навіть наказу про призначення цього працівника уповноваженим на вручення повісток,

– уточнив фахівець.

Колегія апеляційного суду ретельно дослідила матеріали справи та зафіксувала грубі порушення з боку ТЦК. Крім всього зазначеного, в матеріалах справи не було наказу про призначення цієї особи уповноваженою на вручення повісток.

У результаті апеляційний суд повністю скасував рішення першої інстанції та визнав дії ТЦК протиправними. Службовці ТЦК були змушені виключити дані про розшук громадянина з Реєстру, що усуває ризик безпідставного затримання поліцією чи блокування рахунків.

Нагадаємо, за загальним правилом призову, неприбуття до центру комплектування у визначений день за повісткою може призвести до штрафу, якщо не буде доведено поважну причину запізнення. при цьому поважні причини, такі як хвороба або стихійне лихо, повинні бути підтверджені документально.

А якщо військовозобов'язаний проігнорував так звану "бойову повістку", то він може отримати покарання у вигляді позбавленням волі на строк до п'яти років.