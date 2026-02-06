Суд відмовив військовому у звільненні для догляду за матір'ю з інвалідністю: яка причина

Закарпатський окружний адміністративний суд відмовив військовослужбовцю у звільненні зі служби через необхідність догляду за матір'ю з інвалідністю. Суд встановив, що позивач не довів об'єктивну неможливість інших близьких родичів здійснювати догляд.

Військовий подав рапорт про звільнення за доглядом

Закарпатський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову військовослужбовця, який вимагав визнати протиправною бездіяльність військової частини та зобов'язати її видати наказ про звільнення зі служби за сімейними обставинами, повідомляє "Судово-юридична газета". Підставою для звільнення позивач називав необхідність постійного догляду за матір'ю з інвалідністю.

Військовий, призваний під час мобілізації, подав рапорт про звільнення у травні 2025 року. До документів він долучив медичні висновки, письмову згоду матері на догляд саме сином, заяву сестри про неможливість здійснювати догляд, а також документи щодо стану здоров'я батька.

У військовій частині відмовили у задоволенні рапорту. Командування зазначило, що у матері позивача є інші родичі першого ступеня споріднення – чоловік і донька, а належних доказів їхньої об'єктивної неспроможності здійснювати догляд надано не було.

Позивач звернувся до суду, стверджуючи, що фактично лише він може забезпечити необхідний догляд, а командування формально оцінило сімейні обставини. Водночас представники відповідача наполягали, що сама заява сестри про небажання доглядати за матір'ю не звільняє її від такого обов'язку, а надані медичні документи не підтверджують повної неспроможності батька.

Чому суд відмовив військовому у догляді за матір'ю?

Суд, аналізуючи законодавство та судову практику, наголосив, що звільнення військовослужбовця можливе лише за відсутності інших близьких родичів або якщо вони самі потребують постійного догляду з об'єктивних причин. Суд визнав, що матір позивача дійсно потребує сторонньої допомоги, а батько має інвалідність ІІІ групи, однак це не доводить повної неможливості інших членів родини здійснювати догляд.

Окрім цього, суд підкреслив, що повнолітні діти зобов'язані піклуватися про непрацездатних батьків. Також закон передбачає можливість отримання соціальних послуг з догляду від інших осіб, які внесені до відповідного реєстру.

За результатами розгляду справи суд дійшов висновку, що військова частина діяла у межах своїх повноважень і відповідно до законодавства. У задоволенні позову відмовлено повністю, а судові витрати не відшкодовуються.

Водночас суд зазначив, що військовослужбовець може повторно звернутися з рапортом про звільнення, якщо надасть належні докази, передбачені законом. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 30 днів.

