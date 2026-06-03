Чи можуть стягнути борг через кілька років після рішення суду: адвокат розповіла про терміни

Строки позовної давності вже не можуть бути аргументом, коли справа боржника передається до виконавчої служби. Однак закон визначає строки на звернення з виконавчим листом до виконавчої служби.

Строки позовної давності не застосовуються після передачі справи до виконавчої служби

Коли суд ухвалив рішення, то в дію вступає виконавчий лист. Через війну в Україні було подовжено строки на подачу таких листів до виконавчої служби. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокат, власниця юридичної фірми CONSEIL Валерія Скользнєва.

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У цивільних справах про стягування кредитного боргу закон дає три роки, щоб передати виконавчий лист до виконавчої служби задля примусового стягнення. Але через повномасштабну війну цей час став більшим, тобто строки подачі виконавчого листа подовжили.

Валерія Скользнєва Адвокат, власниця юридичної фірми CONSEIL Наразі ці строки подовжені та немає чіткої відповіді, коли ми повернемося на термін у три роки. Але якщо, наприклад, спливає три роки і ніхто не звернувся, то кредитор має право звернутися повторно до суду із заявою про поновлення строку на подачу виконавчого листа. Тоді вже суд буде вирішувати, чи поновити, чи ні.

Тобто коли щодо боржника вже є рішення суду, то строки позовної давності не застосовуються. А кредитори, за словами експертки, зараз намагаються не пропускати термін подачі листа до виконавчої служби.

Валерія Скользнєва пояснила, що боржник не може домогтися закриття виконавчого провадження через те, що минуло багато часу після рішення суду. Адже в такому випадку працює вже не суддя, а представник виконавчої служби, а він не має повноважень оцінювати законність рішення чи те, скільки часу пройшло з моменту його ухвалення. Якщо банк або інший кредитор-стягувач звернувся з виконавчим листом, то там діють зовсім інші терміни.

Але дуже важлива примітка. Якщо у боржника немає заробітної оплати офіційно чи жодних активів, він не користується картками та не має майна, то через деякий час виконавець повертає цей виконавчий лист у зв'язку з завершенням. Завершення виконавчого провадження – це не закінчення,

– зауважила адвокат.

Закінченням вважається повна сплата боргу, а завершення застосовують, коли боржника не має жодного майна й виконавчий лист повертається до стягувача.

Але банки й МФО можуть повторно подавати виконавчій цей документ ще кілька разів з надією, що у боржника щось з'явиться. І ця процедура загалом може тривати досить довго.

Валерія Скользнєва додала, що у випадку, коли виконавче провадження завершене, а не закінчене, то арешти з майна й нерухомості не знімається. Тобто все, що арештували, не повертається людині, доки вона не розбереться з боргом.

Кредитні борги та арешт рахунків: що потрібно знати боржникам

Під час воєнного стану сам факт війни не звільняє людину від обов'язку повертати кредит. Однак боржник може посилатися на форс-мажорні обставини, якщо саме через війну об'єктивно не мав можливості виконувати свої зобов'язання. Для цього потрібно надати докази зв'язку між подіями та неможливістю сплачувати борг.

Якщо через заборгованість рахунок уже заблокували, насамперед варто з'ясувати підставу арешту. Таку інформацію можна отримати в банку або у виконавця, який веде провадження. Після цього боржник має право звернутися із заявою про визначення рахунку для видаткових операцій, щоб користуватися частиною коштів навіть під час арешту.

Якщо людина вважає арешт помилковим або рахунок належить до категорії тих, на які не можна накладати стягнення, вона може подати відповідні документи виконавцю для перегляду рішення. Водночас питання кредитних боргів і блокування рахунків краще вирішувати одразу після виникнення проблеми, не чекаючи примусового стягнення.