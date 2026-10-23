Тимчасовий захист у Німеччині: кому з українців можуть знадобитися додаткові документи

З 5 серпня 2026 року в Німеччині та інших країнах ЄС застосовується відповідне положення законодавства щодо виконання військових обов’язків в Україні як умови надання тимчасового захисту. А від 9 жовтня Берлін запровадив додаткові зміни до порядку звільнення окремих категорій осіб від обов'язку отримувати посвідку на проживання протягом перших 90 днів перебування.

Одразу отримувати посвідку на проживання в Німеччині не потрібно

Українці належать до категорії осіб, які в перші 90 днів перебування звільнені від обов’язку отримувати посвідку на проживання. Таке правило продовжено до 4 грудня 2027 року. Одночасно Німеччина запровадила виняток для осіб, які в’їжджають з 9 жовтня 2026 року та мають військові обов'язки за законодавством України. Проблеми можуть виникнути, якщо громадяни не можуть підтвердити їх виконання. Про це в коментарі 24 Каналу розповів адвокат Геннадій Капралов.

Експерт нагадав, що європейський нормативний акт не встановлює окремого вікового діапазону, наприклад від 23 до 60 років, як універсального критерію застосування нового правила.

Геннадій Капралов Керівний партнер АО "Lawyer HUB" Головною вимогою є наявність у конкретної особи військових обов'язків відповідно до українського законодавства. Нову умову сформульовано нейтрально щодо статі та віку: за пояснювальною запискою до німецької постанови, вона стосується будь-якої особи, на яку поширюються такі обов’язки, хоча на практиці йдеться насамперед про чоловіків.

Тобто чоловікам треба підтвердити, що вони не належать до категорії осіб, на яких поширюються військові обов'язки, або те, що вони мають передбачену законом підставу для звільнення від них чи інший належний правовий статус, що підтверджує виконання відповідних вимог.

Законний виїзд з України, підтверджений відміткою в паспорті, визнається одним із доказів дотримання відповідних вимог. Проте сам по собі він не гарантує позитивного рішення: необхідно враховувати вік особи, її військово-обліковий статус, наявність передбачених законом підстав для звільнення від відповідних обов’язків, а також документи, що підтверджують ці обставини.

Компетентний німецький орган оцінюватиме відповідність особи вимогам застосовного міграційного законодавства та достатність поданих підтверджень,

– заявив Капралов.

Які документи можуть підтвердити виконання військових обов’язків

Імплементаційне рішення Ради ЄС 2026/1912 не містить вичерпного переліку документів, які повинні подаватися в усіх державах-членах. Так само Дев’ята постанова Німеччини не встановлює універсального переліку доказів, достатніх для кожного випадку.

З огляду на характер правового регулювання Геннадій Капралов радить завчасно підготувати документи, які дають змогу встановити військово-обліковий статус особи та підтвердити наявність відповідної законної підстави. Залежно від обставин це можуть бути:

відмітка про виїзд у закордонному паспорті, що підтверджує законний перетин державного кордону України;

актуальний військово-обліковий документ, зокрема сформований в електронній формі;

документи, що підтверджують право на відстрочку або звільнення від відповідних військових обов’язків, якщо такі підстави передбачені законодавством України;

інші офіційні документи, які підтверджують, що особа не підпадає під відповідні військові обов’язки або належним чином їх виконує.

Додатково, якщо особа при заяві для отримання тимчасового захисту посилається на відстрочку або звільнення, то доцільно мати також документ, що підтверджує відповідну підставу.

З огляду на відсутність єдиного вичерпного переліку доказів доцільно заздалегідь з'ясувати в компетентного німецького органу, який саме пакет документів він вважає достатнім для розгляду відповідної заяви. Остаточна оцінка залежить від змісту документів та обставин конкретної справи,

– уточнив експерт.

Що необхідно зробити українцям, які планують виїзд до Німеччини

Перед поїздкою адвокат радить перевірити актуальність військово-облікових відомостей та підготувати документи, які підтверджують їхній правовий статус.

Якщо документів недостатньо або німецький орган не визнає подані докази, слід з’ясувати правові підстави такого рішення, порядок його оскарження та можливість використання інших законних підстав перебування. Геннадій Капралов зазначив, що право подати відповідну заяву рішення ЄС не скасовує, однак результат не гарантований.

Адвокат нагадав, що неприпустимо використовувати підроблені документи. Залежно від обставин виготовлення, використання свідомо підроблених документів або інші пов’язані дії можуть мати правові наслідки, зокрема за статтею 358 Кримінального кодексу України.

Посвідки для тих, хто має захист у Німеччині, мають продовжуватися автоматично

За словами експерта, урядовий німецький портал Germany4Ukraine пише, що посвідки на проживання громадян України, видані відповідно до параграфа 24 Закону Німеччини про перебування (Aufenthaltsgesetz) та чинні станом на 1 лютого 2027 року, підлягають автоматичному продовженню до 4 березня 2028 року.

Це питання, як і попередні продовження, регулює окремий німецький акт про фортгельтунг посвідок (Ukraine-Aufenthaltserlaubnis-Fortgeltungsverordnung), а не Дев’ята постанова про зміни до Перехідної постанови. Для осіб, які відповідають цим умовам, окреме звернення до відомства у справах іноземців виключно з метою такого продовження не потрібне,

– сказав Геннадій Капралов.

Отже, якщо особа вже користувалася тимчасовим захистом у Німеччині на відповідну дату та продовжує безперервно перебувати під цим захистом, нову умову щодо виконання військових обов’язків не застосовують до неї лише через те, що згодом у неї виникли відповідні обов’язки, наприклад у зв’язку з досягненням певного віку.

Нагадаємо, у 2026 році змінилися правила отримання тимчасового захисту в ЄС для українців, зокрема з'явилися нові обмеження та різниця у правилах між країнами.

Повторне отримання тимчасового захисту можливе, але з суворими обмеженнями. Українці не можуть мати статус у двох країнах одночасно. При цьому нові заявки розглядаються обережніше.

Євростат помітив зниження кількості українців під тимчасовим захистом, зокрема в Італії, Чехії та Фінляндії, тоді як в Іспанії та Румунії їх стає більше. Відомо, що біженці почали відмовлятися від тимчасового захисту, зокрема, через можливість отримання інших форм легалізації.