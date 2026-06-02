Рекорд у Верховній Раді: до проєкту Цивільного кодексу внесли чималу кількість правок

Робота над укладанням нового Цивільного кодексу триває. Народні депутати протягом місяця після затвердження законопроєкту №15150 у першому читатнні внесли десятки тисяч правок, які автори й комітети мають розгянути.

Законопроєкт №15150 отримав рекордну кількість правок

Попереду розробники законопроєкту про рекордифікацію Цивільного кодексу повинні виконати велику й відповідальну роботу, аби розглянути велику кількість правок. Про це написав голова комітету Верховної Ради України з питань правової політики Денис Маслов у своїх соціальних мережах.

Так народний депутат підсумував подання правок до проєкту оновлення Цивільного кодексу, який з дня публікації критикують як у Раді, так і в суспільстві.

За його словами, після першого читання до законопроєкту №15150 внесли більше, ніж 15 тисяч правок. Останні з них взяли до уваги 19 травня.

Це рекордна кількість. За останні два скликання парламенту законопроєктів із такою кількістю поправок у Комітеті ще не було (було максимум 5 тисяч),

– зауважив Денис Маслов.

До слова, один з авторів законопроєкту про оновлення Цивільного кодексу Руслан Стефанчук написав, що оновлення законодавства було необхідним. За його словами, найкраще потребу описують представники робочої групи, до якої увійшли ті, хто розробляв Цивільний кодекс 2003 року і працювали над проєктом нинішнього кодексу.

Професор Анатолій Довгерт зауважив, що право має змінюватися й розвиватися разом з технологіями та потребами суспільства.

Чому критикують новий проєкт Цивільного кодексу?

У Верховній Раді 9 квітня зареєстрували законопроєкт №15150, який передбачає зміну Цивільного кодексу. Депутати підтримали ініціативу 28 квітня, коли підтримали його в першому читанні. Проєкт називають кроком до європейського законодавства, але з першого дня українці не погоджуються з деякими його нормами. Документ структурований у кілька книг і має замінити чинний кодекс 2003 року.

Новий Цивільний кодекс змінює підхід до сімейного права та приватних відносин. Зокрема, пропонується об'єднання цивільного та сімейного регулювання, а також уточнення правил щодо майнових відносин подружжя і спадкування. Також закладаються нові принципи приватного права, як-от добросовісність, автономія волі та заборона зловживання правами.

У коментарі 24 Каналу народна депутатка Інна Совсун розповіла про ситуацію довкола нового Цивільного кодексу та зауважила, що проєкт є дуже масштабним. Внесення змін до нього потребуватиме значної адаптації для судів, бізнесу та громадян. Окремі норми викликають дискусії щодо доцільності та якості формулювань.