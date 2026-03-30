Приховані обличчя службовців ТЦК не мотивують спілкуватися: чи можуть вони носити балаклави

Народний депутат Олександр Федієнко зауважив, що військовослужбовці ТЦК не повинні спілкуватися з людьми, приховуючи своє обличчя. У ТЦК кажуть, що законом носіння балаклав нібито передбачене.

Що каже Федієнко про балаклави на обличчях працівників ТЦК?

Нардеп зазначив, що вже неодноразово бачив службовців ТЦК, які проводять заходи з оповіщення в балаклавах. У такому випадку постає питання, чи вони мають право приховувати обличчя, написав Олександр Федієнко на своїй сторінці у фейсбуці.

Народний депутат звернув увагу, що разом з представниками поліції заходи з оповіщення громадян проводять чоловіки у військовій формі й нерідко – в балаклавах. Йдеться про службовців ТЦК. Він запитав, чи мають вони право приховувати обличчя. Адже спілкування з людьми, які це роблять, зовсім не мотивує цивільну людину продовжувати діалог.

Один з керівників ТЦК у Києві зазначив, що балаклава є атрибутом військової форми за нормами наказу №606 Міністерства оборони України.

Що правда є одне але! Судячи з листа командира ТЦК, військовий працівник ТЦК зобовʼязаний, під час спілкування з громадянином України, зняти балаклаву та продемонструвати посвідчення,

– пише Федієнко.

Насправді в наказі Міноборони мова йде про те, що сам військовий або його командир може вирішувати, носити балаклаву чи ні. Тобто це не обов'язковий атрибут форми.

Олександр Федієнко звернувся до командира ТЦК з вимогою надати копію наказу щодо зовнішнього вигляду військовослужбовця, який проводить заходи з оповіщення, та чи може він вдягати балаклаву.

Що каже адвокат?

Носіння балаклави чи іншого елементу одягу, є порушенням статуту. Адвокат Вадим Гречківський у коментарі 24 Каналу розповів, що пункт 54 постанови Кабінету Міністрів №560 говорить, що особи, які здійснюють оповіщення, зобов'язані представитись, показати своє посвідчення, назвати свою посаду й місце служби. Статут ЗСУ, якому підпорядковуються територіальні центри комплектування, теж не передбачає балаклаву як елемент форми.

Вадим Гречківський Адвокат Те, що вони носять маски або балаклави – це їхнє особисте бажання. Перевіряючи документи на вулиці, вони зобов'язані зняти ці балаклави, представитися, розказати, хто вони, і тільки тоді здійснювати заходи оповіщення. Це так правильно по закону.

Балаклава на обличчі службовця ТЦК, зокрема не дає можливості ідентифікувати його. Таким чином стає неможливо звірити фото в посвідченні. Але люди мають право вимагати, дивитися фото й упевнюватися, чи дійсно уповноважена особа здійснює оповіщення, а не хтось інший замість неї. До того ж, це все має відбуватися ще й під час відеофіксації.

Які дії ТЦК вважаються незаконними?