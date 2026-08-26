Інвалідність за 10 тисяч доларів: екснардеп допомагав чоловікам уникати мобілізації

Колишній народий депутат у співпраці з медиками пропонував чоловікам призовного віку придбати "інвалідність". Правоохоронці змогли затримати учасників схеми.

Колишній нардеп брав гроші за призначення інвалідності

Колишній народний депутат, ім'я якого не уточнюється, організував схему, згідно з якою оформлював клієнтів до лікарень, а після – сприяв оформленню для них інвалідності. Посадовця затримали співробітники Служби безпеки та поліції. Про це повідомили в СБУ.

Ділок пропонував чоловікам отримати ІІІ групу інвалідності, щоб уникати призову. Для цього екснардеп через свої зв'язки в медзакладах Миколаївської області оформлював військовозобов'язаних на "стаціонарний режим" для нібито лікування кардіологічних та неврологічних захворювань.

Далі чоловіків виписували й надавали їм висновки комісії про отримання ІІІ групи інвалідності, що дозволяло надалі оформити відстрочку.

За свої "послуги" колишній нардеп брав 10 тисяч доларів. Затримати ймовірного злочинця та посередника вдалося після одержання частини коштів.

Спільників затримали під час отримання грошей / Фото СБУ

За зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб колишньому парламентарю повідомили про підозру. Також до відповідальності планують притягнути інших учасників оборудки. За злочин їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Посадовців викривають на організації злочинних схем

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру співробітнику Служби безпеки, який, за даними слідства, разом зі спільником організував схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних на критично важливе підприємство. За гроші чоловіки отримували бронювання, хоча фактично там не працювали.

Також ДБР повідомило про підозру двом керівникам ТЦК, які, за версією слідства, вносили до реєстру "Оберіг" неправдиві дані про мобілізацію майже 50 людей, щоб покращити показники роботи. Серед них були люди з відстрочкою, особи з інвалідністю та навіть військовослужбовці, які вже служили. Водночас Волинський ТЦК заперечує, що йшлося саме про фіктивну мобілізацію: там заявили, що дані могли вносити із запізненням для актуалізації інформації

А на Закарпатті правоохоронці проводили обшуки в Мукачівському районному ТЦК та місцевій ВЛК через можливу масштабну схему незаконного зняття військовозобов'язаних з обліку. Перевіряють близько 1 500 чоловіків, яким могли незаконно оформити непридатність або інші документи для зняття з обліку.