Про це повідомили в ДБР.

Що вдалося з'ясувати в ході розслідування?

За даними слідчих, упродовж 2025–2026 років посадовці використовували власні електронні ключі для доступу до Єдиного державного реєстру "Оберіг". Туди вони вносили свідомо неправдиві відомості про нібито призваних громадян. У результаті до бази потрапили дані про мобілізацію майже 50 осіб, які насправді не мали жодного стосунку до армії.

Серед "паперово мобілізованих" опинилися громадяни з правом на відстрочку, особи з інвалідністю на спеціальному обліку та навіть військовослужбовці, які вже й так проходили службу. Окрім внесення даних до реєстру, керівники складали й підписували фіктивні поіменні списки та відправляли їх до обласного ТЦК та СП для вислужування перед керівництвом.

Наразі обом посадовцям повідомили про підозру у службовому підробленні та несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах. Фігурантам загрожує до 6 років обмеження волі, а слідчі дії тривають для встановлення всіх причетних осіб.

Що відповіли в ТЦК?

У Волинському обласному ТЦК та СП прокоментували інформацію про повідомлення про підозру окремим посадовцям, наголосивши, що наразі триває досудове розслідування, а остаточні висновки можна буде зробити лише після його завершення.

Там наголосили, що за попередніми даними, йдеться не про "фіктивну мобілізацію", а про військовослужбовців, які вже проходили службу, однак інформація про їхній призов або призначення не була своєчасно внесена до реєстру "Оберіг". У ТЦК пояснили, що це сталося через несвоєчасне надходження документів, зокрема витягів із наказів про призначення на посади, які є підставою для оновлення військового обліку.

У відомстві стверджують, що внесені до реєстру зміни стосувалися уточнення та актуалізації облікових даних осіб, які вже служили, а не повторної мобілізації чи призову нових військовозобов'язаних. Також у Волинському ОТЦК та СП зазначили, що відкрито співпрацюють із правоохоронними органами, надають усі необхідні документи та сприяють проведенню розслідування.

Нагадаємо, в Україні проходила масштабна спецоперація "Чесний призов", під час якої перевіряли діяльність ТЦК у різних регіонах. . Правоохоронці провели 61 обшук, повідомили про підозру 15 фігурантам і затримали двох осіб. Слідство перевіряє факти незаконного втручання в реєстр "Оберіг", фіктивної мобілізації, сприяння ухиленню від служби, хабарництва та інших порушень. Робота триває, а кількість фігурантів може зрости.