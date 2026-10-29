Замість дизайнів із Росії: в Україні з'явився національний шрифт Zakon

Українські дизайнери створили новий національний шрифт Zakon, який має повністю витіснити гарнітури російського походження з офіційного документообігу країни. Новий візуальний стандарт впроваджуватимуть поступово без додаткових витрат коштів із державного бюджету.

Шрифт Zakon будуть використовувати в державних документах

Україна вирішила сформувати власну візуальну мову державних інституцій. Тому за ініціативою спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука для оформлення грамот, подяк, дипломів, почесних відзнак і табличок буде використовуватися спеціально розроблений шрифт під назвою Zakon. Про це повідомили в Міністерстві культури України.

Досі в державних документах масово використовували російські шрифти Izhitsa та Petersburg, а також гарнітури, кирилізовані російською студією ParaType.

Публічна презентація розробки відбулася в Києві під час форуму до Дня української писемності та мови "Українська – мова вільних". Реалізацію проєкту забезпечили за підтримки платформи Work.ua на виконання парламентської постанови від січня 2026 року.

Державність не існує лише в Конституції. Вона живе в наших щоденних рішеннях. У тому, якою мовою навчаються наші діти. Якою мовою суд ухвалює рішення. Якою мовою парламент пише закони. Якою мовою військовий командир віддає наказ. І навіть у тому, який вигляд має слово "Україна" на державному документі. Тому для мене поява національного шрифту – про зрілість держави, яка більше не потребує чужого дозволу, щоб бути собою,

– сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Традиція шести майстрів у сучасній антикві

За своєю структурою Zakon є класичною антиквою – тобто шрифтом із зарубками, оптимізованим для легкості читання офіційних документів. В основу розробки лягла типографічна спадщина шести видатних майстрів літерництва: Георгія Нарбута, Василя Кричевського, Якова Гніздовського, Роберта Лісовського, Василя Хоменка та Василя Чебаника.

Україна тепер має власний шрифт / Фото з сайту Мінкульту

Як кажуть розробники, шрифт увібрав характерні риси української графіки:

асиметричні зарубки;

ромбоподібні крапки над літерами і та ї;

автентичний знак над буквою й у традиції Нарбута.

Над створенням гарнітури працювали українські шрифтові дизайнери Олексій Чекаль, Геннадій Заречнюк, Дмитро Растворцев та Андрій Шевченко під керівництвом військовослужбовця Тараса Іщика.

Шрифт є частиною впізнаваного образу держави. Через форму літер він передає характер нашої культури та робить її присутньою в щоденному житті. Прагнемо, щоб український дизайн формував образ нашої держави, а культурна спадщина ставала джерелом нових рішень,

– Віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики України – Міністерка культури України Тетяна Бережна.

Три варіанти гарнітури та плавний перехід

Родина Zakon містить три окремі гарнітури під різні завдання держави. Набір Zakon Text створений для повсякденного діловодства й відкритий для загального користування, а гарнітури Zakon Decor та Zakon Letterpress мають закриту ліцензію для друку нагород, відзнак та оригіналів парламентських актів.

Для бюджету перехід буде повністю безболісним: держава не витрачатиме гроші на термінову заміну чинних вивісок, табличок чи бланків. Усі державні структури отримають шрифт безоплатно разом з інструкціями для поетапного тестування у листуванні та наказах.

Після збору відгуків та фінального шліфування графіки Міністерство культури України планує зробити Zakon єдиним обов'язковим шрифтом для офіційного опублікування нормативно-правових документів.

Нагадаємо, компанія "Живчик" вирішила змінити шрифт на упаковці та в рекламних матеріалах після критики дизайну в соцмережах. Адже креативна агенція Brain Tank визнала помилку, що під час розробки вони вибрали російський шрифт Road Radiо.