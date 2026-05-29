Це головна стратегічна мета, – очільник МЗС розповів, як Україна хоче повернути додому біженців

Україна хоче повернути з-за кордону 8 мільйонів своїх громадян. У МЗС кажуть, що для цього важливо створити нормальні умови для проживання. Це, зокрема, стосується питання безпеки.

Що сказав Сибіга про повернення українців додому?

Нині під тимчасовим захистом та з посвідками на проживання мільйони українців перебувають в інших країнах. Держава натомість хоче повернути своїх громадян на Батьківщину й розробляє для цього стимули. Про це під час виступу у Верховній Раді розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає 24 Канал.

Для України повернення людей залишається не лише питанням покращення демографії, але й безпековим викликом. Тому з партнерами посадовці вже обговорюють можливі механізми повернення біженців.

Ми прямо кажемо, що будуть вжиті необхідні заходи й необхідні кроки, аби стимулювати чи створити передумови для повернення українців додому. Це головна стратегічна мета. Для цього мають бути створені умови, передусім безпекові, на Батьківщині,

– зауважив міністр.

Але, за словами Сибіги, деякі країни не хочуть, аби українці поверталися додому, бо мігранти змогли добре покращити економіку країн, які їх прийняли. Влада країн, де зараз живе й працює найбільше біженців, задоволені такими результатами, враховуючи рівень кваліфікації та адаптивність українців.

Андрій Сибіга сказав, що "Україна ще матиме боротися за своїх людей". Так, до прикладу, у Швейцарії вдалося запровадити спеціальну програму стимулювання українців до повернення. Країна виділяє гроші для біженців, за які вони б змогли купити квитки й оплатити тимчасову оренду після повернення на Батьківщину.

Міністр додав, що українська сторона розуміє відповідальність у забезпеченні для своїх громадян безпекових гарантій всередині країни, сприятливих умов економіки та соціальної сфери. А з партнерами обговорюється й матеріально-фінансова підтримка майбутнього чи теперішнього повернення українців додому.

Цікаво! Найбільше українців зараз проживає в Німеччині, Польщі та Чехії.

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, європейські чиновники теж наголошують, що повернення українців напряму залежатиме від безпекової ситуації та відновлення України. Якщо бойові дії триватимуть або залишатиметься загроза для цивільного населення, механізми захисту можуть продовжувати.

Що кажуть в ЄС про повернення українців?

У країнах Європи вже почали готувати механізми для можливого повернення українських біженців після завершення війни. У ЄС визнають, що процес буде складним і тривалим.

Заступник міністра економіки України Тарас Качка пояснював, що деякі країни вже оцінили трудовий потенціал українських біженців і не хочуть втрачати працівників. Саме тому Європа поки не має єдиного рішення щодо масового повернення громадян України.

Водночас ЄС продовжує фінансово підтримувати Україну та планує допомогу на 2026 – 2027 роки. Передбачається й оновлення майбутньої політики щодо українських біженців.