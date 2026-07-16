Безпека людей і відповідальність влади: Рада хоче кардинально змінити правила щодо укриттів

Масовані обстріли з боку ворога змущують переглянути підхід до безпеки та захисту мирного населення. Через проблеми з укриттями в різних містах, на жаль, кількість жертв російської агресії постійно зростає. Народні депутати пропонують удосконалити нинішній механізм правового регулювання щодо безпеки українців під час війни.

У Раді пропонують оновити законодавство щодо укриттів

Народні обранці переконані, що через активні бойові дії та масовані обстріли на території України громадяни повинні мати беззаперечний доступ до захисних споруд цивільного захисту. Низка нормативно-правових актів зараз регулює утримання укриттів та сховищ, але все одно на різних територіях виявляються недоліки, зокрема щодо доступності. Тому парламентарі запропонували необхідні зміни в законопроєкті №15397.

Недбалість часто призводить до загибелі чи поранень цивільних через ракетні та дронові атаки Росії. Часто люди просто не можуть потрапити в укриття, бо він ускладнений. Бувають також випадки, коли сховища недостатньо обладнані та забезпечені відповідно до законодавства.

Нардепи врахували оновлені норми та зауваження Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України. І їм вдалося розробити проєкт закону про забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту в умовах воєнного стану та, як наслідок, відвернення загибелі або поранення цивільних громадян. У документі також прописана відповідальність органів державної влади та їх посадових осіб за захист українців в умовах війни.

Так встановлено, що захисні споруди населення обов'язково мають бути:

герметичними;

забезпеченими електро– та водопостачанням, вентиляцією, опаленням, каналізацією, зв'язком;

в укриттях мають бути наявні теплі речі, лікарські засоби, питна вода, інструменти тощо;

Інші вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту відповідно до цього Кодексу визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, а в умовах воєнного стану визначаються Міністерством внутрішніх справ України,

– йдеться у пояснювальній записці.

Також нардепи визначили, що в мирний час облаштовані укриття люди зможуть використовувати для господарських, культурних і побутових потреб.

Крім того, якщо законопроєкт ухвалять, то суворо заборонятиметься вилучення з державної та комунальної власності всіх споруд цивільного захисту. Будь-які договори оренди на воєнний час припиняються.

Чи будуватимуть нові укриття

Передбачено, що в Україні відбуватиметься нарощування фонду захисних споруд цивільного захисту силами військових адміністрацій чи органів місцевого самоврядування. Дозволятиметься встановлення окремих блок-модульних укриттів. Гроші на це йтимуть у межах спеціальної бюджетної програми, що фінансується з Державного бюджету України.

Нагадаємо, в Україні створено щонайменше 62 тисячі укриттів. Але Міністерство внутрішніх справ підрахувало, що ця кількість може вмістити лише приблизно половини населення. При чому найбільша нестача сховищ спостерігається у прифронтових регіонах.

Водночас держава вже розробила стратегію розвитку фонду укриттів до 2034 року, яка передбачає збільшення їх кількості. Насамперед їх створюватимуть біля шкіл, лікарень та інших важливих об'єктів. Згідно з законом, нові житлові будинки та об'єкти інфраструктури також більше не можна буде проєктувати без укриттів.