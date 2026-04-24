Звільнення замість мільйона доларів: Вища рада правосуддя покарала суддю зі Львова

Від виконання обов'язків звільнили суддю Господарського суду Львівської області Василя Артимовича. Він підозрюється в отримання хабаря, чим здійснив дисциплінарний проступок.

Чому звільнили Василя Артимовича?

Василь Артимович та інший суддя Михайло Юркевич підозрюються у вимаганні додаткових грошей за свою роботу. Вони обіцяли проводити судові засідання з "потрібними" рішеннями. Через це Вища рада правосуддя звільнила Артимовича з посади судді.

Такий істотний дисциплінарний проступок не дозволив судді далі працювати. Вимагання хабаря в розмірі мільйона доларів закінчилося для Василя Артимовича звільненням. Раніше він працював на посаді голови суду.

Разом з ним у вимаганні грошей з представників однієї зі сторін під час розглядання справи підозрюється інший суддя Господарського суду Львівської області Михайло Юркевич. А колишній очільник Західного апеляційного господарського суду Борис Плотніцький пішов на угоду зі слідством, після того, як з'ясувалася його можлива причетність до такого злочину.

Стали відомі подробиці, з кого ж судді вимагали мільйон доларів хабаря. Підозрювані розглядали справи, пов'язані з "Ескулабом" – медичною лабораторією. Гроші вони намагалися "вибити" зі співвласника компанії Станіслава Луговського. За хабар суд пропонував ухвалити зручні рішення для відповідачів.

Проте, коли про вимагання хабаря стало відомо, то на підставі подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, Василя Артимовича притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Важливо! У статті 126 Конституції України передбачено, що суддю можуть законно звільнити за вчинення істотного дисциплінарного проступку чи грубе й систематичне нехтування обов’язками. Такі дії говорять про те, що суддя не відповідає своїй посаді та не має права на таку діяльність.

До слова, після розгляду справи Артимович звільнився з посади голови суду, але працював у ньому далі. Підозру у вчиненні злочину посадовцю вручили НАБУ і САП.

