Винні не тільки солдати: чи відповідає командир за порушення підлеглих

Командир військової частини може нести відповідальність за вчинки підлеглих. Так проти нього можуть застосувати дисциплінарне стягнення за неналежне виховання.

Як можуть покарати командира за кримінальні правопорушення підлеглих?

Касаційний адміністративний суд вказав, що за проступки солдатів командира можна покарати. Один з очільників підрозділу оскаржував у суді наказ про накладене на нього дисциплінарне стягнення. Про це йдеться в матеріалах справи № 420/15045/21.

Командира покарали за порушення статей 4 та 59 Дисциплінарного статуту ЗСУ. Згідно з нормами командир повинен застосовувати стягнення проти підлеглого, якщо той вчинив протиправні дії.

Але в конкретному випадку начальник підрозділу нібито не міг протидіяти підлеглим, бо в момент скоєння правопорушення він не перебував разом з ними. Крім того, на посаді військовий перебував лише три місяці й за цей час не отримав повноважень здійснювати повноцінне виховання.

Так суди першої інстанції визначили, що чоловіка дійсно не могли карати дисциплінарним стягненням. Але крапку у справі поставив Верховний Суд. Мовляв, персональна відповідальність командира перед державою за протиправні дії солдатів регулюється нормою 58 Статуту внутрішньої служби ЗСУ та статтею 5 Дисциплінарного статуту ЗСУ. Він мав потурбуватися про виховання підпорядкованих військовослужбовців та про те, щоб вони дотримувалися дисципліни.

Дисциплінарна відповідальність у такому випадку може виражатися в стягненні за вчинені підлеглими правопорушення. Адже якщо військові вчинили щось з ознаками кримінального правопорушення, то це могло статися через їхні низькі морально-психологічні якості. Саме командир має всіма своїми діями та рішеннями цього не допускати.

Так само суд відхилив той факт, що командир небагато часу на той момент перебував на посаді. Адже він постійно повинен виконувати свої обов'язки. А присутність командира не важлива, якщо факт вчинення правопорушень його підлеглими був доведений.

Коли за проступки карали командирів?