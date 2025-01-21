Наразі командира 155 ОМБр підозрюють в тому, що він цілеспрямовано не направив повідомлення про своїх підлеглих, які вчинили кримінальний злочин, до правоохоронних органів. Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву радниці з комунікацій ДБР Тетяни Сап'ян в ефірі телемарафону.

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У якому правопорушенні підозрюють командира 115 ОМБр

Ідеться про факти частих випадків самовільного залишення частини військовими 155 бригади. Командир не звернувся до відповідних органів, які б мали займатися розслідуванням цього скандалу. За бездіяльність йому загрожує покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Наразі триває процедура з обрання запобіжного заходу для цього посадовця. І тоді продовжуватиметься досудове розслідування, яке закінчиться рано чи пізно вироком,

– зазначила радниця бюро.

Тетяна Сап'ян додала, що деякі бійці бригади кілька разів поверталися із СЗЧ і йшли знову, не несучи за це відповідальності. Підлеглі приносили посадовцю відповідні рапорти, але натомість командир усі ці факти замовчував.

Популярність бригаді створили не бойові заслуги, а те, що 56 військових 155 бригади самовільно залишили навчальні полігони у Франції. У ДБР говорять, що командир направив на навчання призваних по мобілізації чоловіків, зокрема тих, хто намагався незаконно перетнути державний кордон України.

Тобто, це грубо кажучи, ті військовослужбовці, які хотіли виїхати за кордон і продовжувати там жити, вони потрапили у списки на навчання у бригаду у Францію, і там вони змогли залишити навчальні полігони. Слідство вважає, що за такі вчинки командира він має дати відповіді на всі запитання органу досудового розслідування. І відповідно, коли справа потрапить уже до суду, понести відповідальність, згідно з законом,

– розповіла Тетяна Сап'ян.

Після розголосу у Генштабі ЗСУ зазначили, що 155 бригада "Анна Київська" зараз продовжує виконувати завдання в зоні бойових дій, її спроможності посилили підрозділами БпЛА. Також проводиться робота над усуненням недоліків у бригаді.