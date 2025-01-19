Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Наразі 155 бригада й надалі продовжує виконувати бойові завдання на фронті.
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Що сказали у Генштабі про помилки у формуванні 155 бригади
У Генштабі ЗСУ розповіли, що помилки, які трапилися під час формування та підготовки 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської вже були враховані нашим військовим командуванням.
Наразі ж у Збройних Силах України вживають заходів щодо недопущення подібних помилок під час формувань нових бригад в майбутньому.
Що відомо про скандал зі 155 бригадою імені Анни Київської
- Журналіст Юрій Бутусов опублікував розслідування, де зазначив, що у 155 ОМБр близько 1 700 військовослужбовців самовільно залишили військове формування після вступу у бій, а ще 50 українців втекли під час підготовки у Франції. ДБР після цього розпочало кримінальну справу за 2 статтями.
- Французька сторона підтвердила наявність фактів дезертирства з бригади. Але представник армії Франції запевняв, що їхня кількість була незначною.
- Згодом у ДБР заявили, що затримали старшого лейтенанта зі 155 окремої механізованої бригади, який сам пішов у СЗЧ та підбурював до цього своїх підлеглих. Наразі чоловіка тримають під вартою з можливістю внесення застави.
- Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав посилити підрозділ безпілотних систем 155 бригади. Також генерал наголосив над розв'язаннями проблемних питань, які виникли із військовим формуванням.