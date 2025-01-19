Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Наразі 155 бригада й надалі продовжує виконувати бойові завдання на фронті.

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Що сказали у Генштабі про помилки у формуванні 155 бригади

У Генштабі ЗСУ розповіли, що помилки, які трапилися під час формування та підготовки 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської вже були враховані нашим військовим командуванням.

Наразі ж у Збройних Силах України вживають заходів щодо недопущення подібних помилок під час формувань нових бригад в майбутньому.

Що відомо про скандал зі 155 бригадою імені Анни Київської