Пізніше, після повернення бійців, стали говорити про можливе СЗЧ військових. Тепер у Франції підтвердили ці факти. Деталі розкаже 24 Канал з посиланням на журналістів France24, які передають дані від AFP.

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Що у Франції кажуть про дезертирство 155 бригади

Офіційний представник французької армії запевнив агентство AFP у тому, що в СЗЧ пішло небагато людей.

Була певна кількість дезертирств, але вони залишаються дуже незначними, враховуючи кількість людей, які пройшли навчання,

– підкреслив він.

Відомо, що на території Франції тренували 2300 солдатів. Це були переважно строковики без бойового досвіду. Їх супроводжували 300 українських наглядачів.

Інші 2200 бійців бригади проходили навчання в Україні.

Французька сторона нічого не сказала щодо кількості випадків самовільного залишення частини бійцями. Але чиновник наголосив: солдати були у французьких казармах, тож мали право виходити. У країні дезертирство не є кримінальним злочином, французькі прокурори не мають повноважень на арешт таких осіб.

Водночас українські військові, яких готували у Франції, підлягали дисциплінарному режиму, введеному українським командуванням.

Деталі скандалу зі 155 бригадою

Журналіст Юрій Бутусов і видання Forbes написали про випадки дезертирства бійців 155 бригади та її недостатнє оснащення. За даними Бутусова, кулеметники та інші артилеристи не навчилися стріляти як слід, а західна техніка не була прикрита засобами РЕБ. Також бригада не мала жодного дрона.

Forbes указали, що в СЗЧ пішли близько 1700 військових.

В Міноборони анонсували перевірку Командування Сухопутних сил через скандал, а Сирський пообіцяв посилити бригаду дронами.

В ДБР відкрили провадження за статтями Кримінального кодексу України про перевищення військовою особою влади або службових повноважень і про дезертирство.

Зеленський узяв питання на особистий контроль. Є дані, що свіжі, але недосвідчені підпорядковані підрозділи 155 бригади можуть приєднати до втомлених, але досвідчених бригад на Покровському напрямку.