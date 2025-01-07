Позже, после возвращения бойцов, стали говорить о возможном СОЧ военных. Теперь во Франции подтвердили эти факты. Детали расскажет 24 Канал со ссылкой на журналистов France24, которые передают данные от AFP.

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Что во Франции говорят о дезертирстве 155 бригады

Официальный представитель французской армии заверил агентство AFP в том, что в СОЧ ушло немного людей.

Было определенное количество дезертирств, но они остаются очень незначительными, учитывая количество людей, которые прошли обучение,

– подчеркнул он.

Известно, что на территории Франции тренировали 2300 солдат. Это были преимущественно срочники без боевого опыта. Их сопровождали 300 украинских наблюдателей.

Другие 2200 бойцов бригады проходили обучение в Украине.

Французская сторона ничего не сказала о количестве случаев самовольного оставления части бойцами. Но чиновник подчеркнул: солдаты были во французских казармах, поэтому имели право выходить. В стране дезертирство не является уголовным преступлением, французские прокуроры не имеют полномочий на арест таких лиц.

В то же время украинские военные, которых готовили во Франции, подлежали дисциплинарному режиму, введенному украинским командованием.

Детали скандала со 155 бригадой

Журналист Юрий Бутусов и издание Forbes написали о случаях дезертирства бойцов 155 бригады и ее недостаточном оснащении. По данным Бутусова, пулеметчики и другие артиллеристы не научились стрелять как следует, а западная техника не была прикрыта средствами РЭБ. Также бригада не имела ни одного дрона.

Forbes указали, что в СОЧ ушли около 1700 военных.

В Минобороны анонсировали проверку Командования Сухопутных сил из-за скандала, а Сырский пообещал усилить бригаду дронами.

В ГБР открыли производство по статьям Уголовного кодекса Украины о превышении военным лицом власти или служебных полномочий и о дезертирстве.

Зеленский взял вопрос на личный контроль. Есть данные, что свежие, но неопытные подчиненные подразделения 155 бригады могут присоединить к уставшим, но опытным бригадам на Покровском направлении.