Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий советника по коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян для Интерфакс-Украина.

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Что говорят в ГБР о деле со 155 бригадой

Татьяна Сапьян подтвердила, что ГБР действительно изучает факты, изложенные в СМИ, в рамках уголовного производства, возбужденного по статьям Уголовного кодекса Украины о превышении военным лицом власти или служебных полномочий и о дезертирстве.

Расследование продолжается. Говорить о каких-то предварительных результатах пока рано,

– сказала советник по коммуникациям ГБР.

Ранее главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в материале написал о возможных проблемах с формированием и функционированием 155 механизированной бригады имени Анны Киевской, которая проходила обучение во Франции и вступила в бой на Покровском направлении.

По данным журналиста, один из ответственных за формирование бригады руководителей умер от сердечного приступа, а комбрига уволили сразу после вступления бригады в бой.

Бутусов пишет, что как только бригада сделала первый выстрел, ее самовольно оставило 1 700 военнослужащих. По данным журналиста, расходы на создание новой бригады во Франции оценивают в 900 миллионов евро.

Главред "Цензор.НЕТ" отметил, что дело находится на контроле Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Кроме того, Юрий Бутусов рассказал, что на этапе подготовки из новой бригады во Франции сбежало более 50 военнослужащих. При этом Бутусов отмечает, что большинство воинов 155 механизированной бригады на фронте пытаются честно выполнять свои обязанности. Но в результате преступного отношения к жизням воинов, 155 бригада с первых дней несет большие потери.