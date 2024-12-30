Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора. Это уже второй раз, когда Побережнюка взяли под стражу.

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Какой залог может внести Побережнюк, чтобы выйти из-под стражи

В Офисе генпрокурора рассказали, что командир 211 понтонно-мостовой бригады в рамках меры пресечения может выйти из-под стражи в случае внесения залога суммой в 12 миллионов 112 тысяч гривен.

Прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 40 миллионов гривен,

– говорится в заметке.

Также прокуроры подали в суд ходатайство об отстранении подозреваемого от исполнения служебных обязанностей в бригаде.

К слову, в Офисе генпрокурора 29 декабря сообщили, что командира 211 понтонно-мостовой бригады Олега Побережнюка задержали и сообщили подозрение по факту бездействия военной власти, совершенного в условиях военного положения или в боевой обстановке. Правоохранители также провели обыски по месту жительства командира бригады.

До этого Побережнюка уже задерживали и объявляли подозрение в злоупотреблении служебным положением. Суд объявил ему меру пресечения, но полковник вышел под залог в размере 908 400 гривен.