Деталі передає 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода". ДБР уже порушило дві справи за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.

Дивіться також Публічне СЗЧ, побиття військового, втечі за кордон і бізнес на армії: головні скандали 2024 року

Що кажуть у Франції про скандал довкола 155 бригади

Міністерство оборони країни повідомило: у другому півріччі 2024 року Франція підготувала й обладнала для загальновійськового бою українську бригаду чисельністю майже 2000 осіб. Бійці навчалися на французькій техніці, яка від початку була призначена для України. Саме з цими машинами військові повернулися додому після завершення навчань.

Це повна модель навчання, яку наразі реалізувала лише Франція і яку високо оцінив український партнер,

– заявили там.

Утім, власне скандал з бригадою французьке міноборони не прокоментувало. Як і те, чи стежать вони за розвитком ситуації і чи запитували додаткову інформацію в української сторони, окрім оприлюдненої у ЗМІ.

Французьке міноборони відповіло, що за відбір військових відповідала українська сторона. Київ формував 155 бригаду та керував процесами. І визначав умови розгортання бригади на території України.

У Єлисейському палаці журналістам коментар не дали, порадивши звертатися до міністерства оборони Франції.

У чому суть скандалу зі 155 бригадою

Відповідь міноборони Франції стосується техніки тому, що є звинувачення у недостатній укомплектованості бригади. Журналіст Юрій Бутусов написав про те, що бригада не мала жодного дрона та засобів РЕБ. Через це танки Leopard і бронемашини VAB були уражені російськими дронами. А мінометники та артилеристи, хоча й отримали САУ CAESAR, не встигли пройти повноцінний курс стрільб.

До того ж 120-міліметрові мінометні міни українського виробництва виявилися бракованими. Ненавчених людей, за даними журналіста, кинули під Покровськ. Також Бутусов повідомив про випадки масового дезертирства серед бійців – у тому числі у Франції. І про управлінський хаос.

Forbes навів такі дані: номінально в штаті 155 бригади мало бути понад 5800 військових. Таким чином, вона стала би однією з найбільших у ЗСУ. Та близько 1700 бійців пішли у СЗЧ.

2 січня Рустем Умєров анонсував перевірки у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ. За результатами обіцяють реформу в системі управління та кадрової політики.