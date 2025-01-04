Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Що буде зі скандальною 155 бригадою

Як зазначає видання, 59-та бригада, яка стоїть на захисті Покровська, може отримати деякі роти і батальйони з 155-ї механізованої бригади, в якій використовуються танки Leopard 2A4.

155-та механізована бригада почала прибувати до Покровська наприкінці минулого місяця. Але уже розпадається на тлі краху керівництва та широкого дезертирства рядових військ,

– йдеться у матеріалі.

Щоб врятувати 155-ту механізовану бригаду, українські лідери почали призначати його свіжі, але недосвідчені підпорядковані підрозділи до втомлених, але досвідчених бригад на Покровському напрямку.

Forbes цитує Юрія Бутусова, який називав це найрозумнішим способом отримати максимум користі від поганої ситуації. Він зауважував, що у старих бригадах "гостро не вистачає людей в піхоті", проте вони мають досвідчені підрозділи, штаби, командний склад, які можуть швидко навчити людей.

"Якщо 59-та моторизована бригада і всі війська і техніка, які вона може отримати від 155-ї механізованої, не зможуть зупинити росіян, гарнізон у Покровську незабаром може опинитися в частковому оточенні", – зазначають у виданні.

Аналітики називають це "зловісною подією" для українців, оскільки це стає першою великою битвою 2025 року.