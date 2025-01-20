Затримання відбулося за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Що відомо про порушення у 155 ОМБр

Слідство перевіряє дані про наявність у бригаді корупційних схем під час відбору військових для проходження навчання за кордоном.

Також перевіряються відомості стосовно можливих "схем", коли за хабарі військові могли ухилитися від виконання обов'язків служби,

– додали у СБУ.

Наразі екскомандиру 155 ОМБр готується повідомлення про підозру у бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану. Йому загрожує позбавлення волі до 10 років.

Також правоохоронці встановлюють інших фігурантів, які можуть бути причетними вчинення цього злочину.