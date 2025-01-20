ДБР спільно із СБУ затримали двох генералів, які ухвалили рішення, що призвели до захоплення частини Харківської області у 2024 році. Про це пише 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Що відомо про затримання

Бездіяльність цих генералів призвела до захоплення частини Харківщини у 2024 році. Крім генералів, затримали також полковника.

Колишні командири оперативно-тактичного угруповання "Харків", 125-ї окремої бригади територіальної оборони та 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади своїм недбалим ставленням до військової служби дозволили військам Росії захопити частину території Липецької сільської територіальної громади Харківського району.

Також дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності,

– мовиться в повідомленні.

Бригадний генерал визначив позиції оборони для 125 бригади ТрО, які не відповідали її бойовим можливостям, до того ж він мав інші підрозділи, які могли підсилити ці позиції.