Людина має право на відпочинок, і воно закріплене в законі. Оплачувана відпустка – це обов'язковий час для працівника будь-якого підприємства. На керівництво покладено відповідальність забезпечити людину відпочинком.

Які права має працівник щодо відпустки

Серед різних прав працівника визначено ті, які роботодавець у жодному разі не може порушувати. Так, це право на відпочинок для тих, хто працює, гарантує Закон України "Про відпустки". Обмеження конституційних прав вважається грубим порушенням. Про це повідомила керівниця Центру правової допомоги Федерації профспілок України Вікторія Ліпчанська.

Час на відпустку, за словами фахівчині, обчислюється в календарних днях. На час офіційного відпочинку за людиною зберігається робоче місце й заробітна плата.

Це право забезпечується: гарантованим наданням відпустки певної тривалості, встановленої Законом №504; збереженням на період відпустки робочого місця (посади) і заробітної плати; забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених статтею 24 Закону №504,

– зазначила експертка.

Законодавство забороняє ігнорувати відпустки. Так, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності несуть відповідальність у разі ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

Важливо! За відмову в наданні відпустки людині, яка давно не була на офіційному відпочинку, посадові особи можуть отримати штраф у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За порушення інших правил Кодексу законів про працю адмінпокарання може зрости до розміру однієї мінімальної заробітної плати.

Які правила діють під час воєнного стану

Доки діє воєнний стан, роботодавець зобов'язаний протягом року гарантовано надавати невикористану щорічну відпустку після закінчення робочого року, за який вона надається.

Водночас на час особливого періоду скасовано штрафи за порушення трудового законодавства, передбачені статтею 265 КЗпП, якщо вони були усунуті.

Нагадаємо, адвокат Роман Коган у коментарі 24 Каналу розповідав, що працівники, які виконують роботу з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, мають право на додаткову відпустку відповідно до законодавства України.

Роботодавець може відмовити у відпустці працівникам, залученим до критичної інфраструктури або оборонних завдань, але працівник має право на обґрунтування відмови та може звернутися за захистом до профспілки, Держпраці або суду.



Українці також можуть отримати компенсацію за невикористану щорічну відпустку. При цьому соціальна додаткова відпустка на догляд за дітьми компенсується тільки при звільненні.