Какие права имеет работник в отношении отпуска

Среди различных прав работника определены те, которые работодатель ни в коем случае не может нарушать. Так, право на отдых для работающих гарантирует Закон Украины "Об отпусках". Ограничение конституционных прав считается грубым нарушением. Об этом сообщила руководительница Центра правовой помощи Федерации профсоюзов Украины Виктория Липчанская.

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Время на отпуск, по словам специалиста, исчисляется в календарных днях. На время официального отдыха за человеком сохраняется рабочее место и заработная плата. На время официального отдыха за человеком сохраняется рабочее место и заработная плата.

Это право обеспечивается: гарантированным предоставлением отпуска определенной продолжительности, установленной Законом №504; сохранением на период отпуска рабочего места (должности) и заработной платы; запретом на замену отпуска денежной компенсацией, кроме случаев, предусмотренных статьей 24 Закона №504– отметила эксперт.

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Законодательство запрещает игнорировать отпуска. Так, руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности несут ответственность в случае непредоставления ежегодных отпусков полной продолжительности в течение двух лет подряд.

Важно! За отказ в предоставлении отпуска лицу, которое давно не было в официальном отпуске, должностные лица могут получить штраф в размере от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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За нарушение других правил Кодекса законов о труде административное наказание может увеличиться до размера одной минимальной заработной платы.

Какие правила действуют во время военного положения

Пока действует военное положение, работодатель обязан в течение года гарантированно предоставить неиспользованный ежегодный отпуск после окончания рабочего года, за который он предоставляется.

В то же время на время особого периода отменены штрафы за нарушение трудового законодательства, предусмотренные статьей 265 КЗоТ, если эти нарушения были устранены.

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Напомним, адвокат Роман Коган в комментарии 24 Каналу рассказывал, что работники, выполняющие работу с повышенной нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузкой, имеют право на дополнительный отпуск в соответствии с законодательством Украины.

Работодатель может отказать в отпуске работникам, задействованным в критической инфраструктуре или выполнении оборонных задач, но работник имеет право на обоснование отказа и может обратиться за защитой в профсоюз, Гоструда или суд.



Украинцы также могут получить компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск. При этом социальный дополнительный отпуск по уходу за детьми компенсируется только при увольнении.