Что такое особый характер труда

Дополнительный отпуск в связи с особым характером труда можно получить не только за тяжелый физический труд. Если человек выполняет эмоционально тяжелые задачи, сталкивается с интеллектуальной нагрузкой и рискует здоровьем, то в соответствии со статьей 8 Закона Украины "Об отпусках" он имеет право на такой отдых. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал адвокат Роман Коган.

Дополнительный отпуск могут получить работники, указанные в приложении 2 к постановлению Кабинета Министров Украины № 1290 – "Списке производств, работ, профессий и должностей". Согласно нормам, им предоставляется до 35 календарных дней отпуска, в зависимости от конкретной должности.

Если у работника ненормированный рабочий день, он имеет право на приблизительно 7 дополнительных календарных дней отпуска в соответствии со списками должностей, работ и профессий, определенными коллективным договором или соглашением.

Роман Коган Адвокат Например, правительственный Список предусматривает дополнительный отпуск для врачей учреждений здравоохранения, водолазов, газоспасателей, дезинфекторов, а также граждан, работающих на электронно-вычислительных и вычислительных машинах. Таким образом, это право может касаться и многих офисных работников.

Обратите внимание! Адвокат отмечает, что человека нельзя отправить в дополнительный отпуск только из-за жалоб на стресс или перегрузку. Необходимо установить предусмотренное законодательством основание и соответствие фактических условий работы требованиям для предоставления отпуска.

Роман Коган добавляет, что работа за компьютером также может быть основанием для дополнительного отдыха. Такое право может возникать, например, у бухгалтера, секретаря, кадровика или системного администратора, но только если человек фактически работает за компьютером.

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Зачесть рабочий день для получения дополнительного отпуска можно при условии, что работник занят такой работой не менее половины установленной продолжительности рабочего дня. По словам эксперта, именно на работодателя возлагается обязанность вести учет этой занятости.

Максимальные четыре дня автоматически каждому не начисляются

Конкретная продолжительность отпуска устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от времени занятости в соответствующих условиях. Роман Коган уточнил, что при расчете учитывается стаж, дающий право на дополнительный отпуск. Так, к нему не прилагается период отпуска без сохранения заработной платы, тогда как время ежегодных основного и соответствующих дополнительных отпусков включается.

Для отпуска в связи с особым характером труда проведение аттестации рабочего места законодательством не требуется. В этом ее порядок отличается от отпуска в связи с вредными и тяжелыми условиями труда,

– сказал адвокат.

Ограничения во время военного положения

Специальные нормы предоставления дополнительного отпуска в настоящее время устанавливаются Законом № 2136-IX. Он позволяет принимать решения о предоставлении дополнительного отпуска без сохранения заработной платы. При этом предоставление неиспользованных дней переносится на период после прекращения или отмены военного положения. Как отметил Роман Коган, исключения предусмотрены для некоторых категорий работников образования и ученых.

Также работодатель может отказать в таком отпуске работнику, задействованному в работах на объектах критической инфраструктуры, производстве товаров оборонного назначения или выполнении мобилизационной задачи. Отдельно закон допускает отказ в предоставлении неиспользованных дней ежегодного отпуска,

– добавил эксперт.

Поэтому в случае отказа в дополнительном отпуске необходимо учитывать конкретное основание, на которое сослался работодатель. Роман Коган советует работнику подать письменное заявление, сохранить подтверждение его подачи и попросить письменное обоснование отказа.

Для защиты своих прав человек может собрать:

должностную инструкцию, соответствующие положения трудового и коллективного договоров;

документы о режиме и учете рабочего времени;

график отпусков;

переписку с работодателем.

Если есть основания считать, что право нарушено, работник может обратиться в профсоюз, Гоструда или суд.

Отметим, что адвокат не рекомендует самовольно уходить в отпуск из-за несогласия с отказом. Ведь если спор будет рассматриваться в суде, то решающую роль будут играть доказательства фактических условий работы, соблюдения процедуры и трудового законодательства обеими сторонами.

Работник должен подтвердить обстоятельства, на которых основывает свои требования, а работодатель – основания своих возражений. Если необходимые документы находятся у работодателя и самостоятельно получить их не удалось, можно просить суд их истребовать,

– отметил Роман Коган.

В целом решение в пользу той или иной стороны будет зависеть от доказанности фактических обстоятельств.

Напомним, нормальное рабочее время в Украине составляет 40 часов в неделю. Но пока действует военное положение, работодатель может увеличить количество рабочих часов до 60 часов в соответствии с законом о трудовых отношениях во время военного положения.

Оплата сверхурочной работы осуществляется по повышенным ставкам, то есть не менее чем в двойном размере от почасовой ставки.

К слову, в мае Конституционный Суд постановил, что во время военного положения работникам должно гарантироваться минимальная продолжительность оплачиваемого ежегодного отпуска, а для уязвимых категорий лиц – большее оплачиваемое время на отдых.