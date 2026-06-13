Дії керівника можуть бути дискримінацією: як закон захищає трудові права вагітної жінки

Деякі роботодавці можуть психологічно тиснути на жінку, яка через вагітність має йти в "декретну" відпустку. Юристи кажуть, що заклики звільнитися одразу чи погрози щодо втрати робочого місця можна розцінювати як порушення трудових прав і прояв гендерної дискримінації.

Які права на роботі мають вагітні жінки?

Подібні ситуації можуть виникати, коли жінка лише планує так звану "декрктну" відпустку, або коли її дитина вже народилася. Але роботодавці повинні навпаки підтримувати таких жінок і будувати їм умови праці, відповідно до медичних показань. Про це пишуть фахівці Безоплатної правничої допомоги.

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Так жінок не можна залучати до важких, шкідливих чи небезпечних робіт та до виконання робіт під землею. Під час вагітності працівниці не можуть працювати вночі, понад встановлений час, а також не залучаються до відряджень і роботи у вихідні.

Ще деякий час до пологів жінки мають повне право працювати, а тому їх потрібно не закликати до звільнення, а зробити їй комфортні умови роботи. Йдеться про:

зменшення норми виробітку або обслуговування такої жінки;

переведення її на легшу роботу, де немає впливу несприятливих виробничих факторів.

Важливо! Зміна умов роботи не повинна впливати на виплати, а тому для вагітної жінки має зберігатися середній заробіток, який вона мала раніше.

Скільки днів триває відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами?

Роботодавець зобов'язаний дати жінці відпустку за 70 днів до можливої дати пологів, яка триватиме ще 56 днів після народження. Однак, якщо під час пологів були ускладнення, чи народилося двоє й більше дітей, то жінка отримує 70 днів відпустки до і 70 днів після пологів.

За бажанням жінки та за відсутності медичних протипоказань частину відпустки до пологів можна використати після пологів. Загальна тривалість відпустки при цьому не змінюється — 126 або 140 календарних днів,

– повідомили правозахисники.

Доки триває відпустка у зв'язку з вагітністю та відпустка для догляду за дитиною, то керівник зобов'язаний зберегти за жінкою місце роботи та посада.

Окремо експерти зазначили, що жінка має право поєднувати щорічну відпустку з відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами. При цьому її стаж не важливий, об'єднувати відпустки працівниця може навіть після двох місяців роботи.

Тобто, якщо щорічна відпустка збігається з відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами, то основний час відпочинку можна перенести або продовжити.

Чи захищені працівники, в яких з'явилися діти?

Законом в Україні заборонені прояви дискримінації, а люди в багатьох випадках захищені від звільнення Якщо роботодавець знає про вагітність жінки, то він не може лише на цій підставі відмовити їй в прийманні на роботу, або, наприклад, зменшити зарплату.

Вагітну жінку, а також працівника, який пішов у "декретну" відпустку роботодавець не може звільняти. Втратити роботу такі працівники можуть лише в разі повної ліквідації підприємства. У такому випадку керівник може одразу працевлаштувати таку людину, наприклад, у правонаступника. Так само вагітну жінку мають повторно працевлаштувати, якщо в неї закінчився строковий договір.

Якщо керівник порушує права вагітної жінки чи працівника, який перебуває у відпустці для догляду за дитиною, то він може заявляти про порушення своїх прав. Держпраці в такому випадку проводить перевірку роботодавця та зобов'язує його усунути порушення.

А вже у суді людина може оскаржити незаконне звільнення, відмову в прийомі на роботу або інші порушення трудових прав.

Які права мають батьки під час відпустки?

Українське законодавство дозволяє оформити відпустку на роботі не лише матері, а й батькові, бабусі, дідусю, або іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною. Для цього потрібно надати роботодавцю документи, які підтверджують народження дитини та те, що інший з батьків не використовує відповідну відпустку.

У Верховні Раді пропонують законодавчі зміни щодо захисту працівників, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною. Ініціативи передбачають посилення гарантій збереження робочого місця за допомогою прийняття на роботу іншої людини на час відсутності основоного працівника. Зміни пропонують недопущення дискримінації після повернення з декретної відпустки.

Відпустка для догляду за дитиною не означає повної заборони на роботу. Працівник може вийти на неповний робочий день або працювати дистанційно, не втрачаючи права на відпустку. Закон також дозволяє достроково повернутися до роботи або перервати декретну відпустку за власним бажанням.