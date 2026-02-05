Які відпустки доступні військовослужбовцям під час воєнного стану

Українське законодавство передбачає низку видів відпусток для військовослужбовців і військовослужбовиць навіть у період воєнного стану. Водночас частину відпусток на цей час призупинено, а порядок і тривалість інших мають чіткі обмеження.

Які види відпусток доступні військовим?

Законодавство України гарантує військовослужбовцям право на відпочинок, лікування та вирішення сімейних обставин, повідомляє Міністерство юстиції України. У більшості випадків відпустки надаються зі збереженням грошового забезпечення, однак під час дії воєнного стану діють спеціальні правила.

У цей період військовим можуть надаватися щорічна основна та додаткова відпустки, відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або після поранення, відпустка за сімейними обставинами, додаткова відпустка за знищену техніку, відпустка після звільнення з полону, а також відпустка для військовослужбовців базової військової служби.

Натомість на час воєнного стану припиняється надання навчальних, творчих і соціальних відпусток. Виняток зроблено лише для військових, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років або до 6 років за медичними показаннями.

Право на щорічну основну відпустку мають усі військовослужбовці, окрім тих, хто проходить базову військову службу. Її тривалість залежить від вислуги років і становить від 30 до 45 календарних днів. Відпустка може надаватися частинами, але одна з них має тривати щонайменше 15 днів, а одночасна відсутність у підрозділі не може перевищувати 30% особового складу.

Також військові можуть отримати щорічну додаткову відпустку тривалістю до 15 календарних днів за службу в умовах підвищеного ризику або інтенсивного навантаження. Відпустка для лікування надається за висновком військово-лікарської комісії та може тривати загалом до 12 місяців поспіль.

Які види додаткових відпусток передбачені?

Окремо передбачені відпустки за сімейними обставинами – зокрема у разі шлюбу, тяжкої хвороби або смерті близьких, стихійного лиха чи інших виняткових ситуацій. Більшість із них надаються без збереження грошового забезпечення та мають чітко визначені строки.

Додаткова відпустка за знищену ворожу техніку надається за наказом командування і може тривати до 15 календарних днів на рік. Після звільнення з полону військовослужбовець за бажанням має право на додаткову відпустку тривалістю 90 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення.

Військовослужбовцям базової військової служби під час воєнного стану надається відпустка загальною тривалістю 30 календарних днів на рік без урахування часу на проїзд.

