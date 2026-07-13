Чекатимуть свого часу: через відставку уряду Рада не голосуватиме за важливі законопроєкти

Звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки та кадрові зміни в уряді не дозволять Верховній Раді проголосувати за законопроєкти Кабінету Міністрів. Усі пропозиції, які ще не були проголосовані в першому читанні, відкликаються.

Що буде з законопроєктами уряду

Урядові законопроєкти, які ще не потрапили до зали засідань, будуть відкликані через відставку Кабінету Міністрів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нардеп нагадав, що відставка Юлії Свириденко змушує майбутнього прем'єра обирати нову команду. Тому чинний склад Кабміну звільниться. У такому випадку відкликаються всі неприйняті в першому читанні законопроєкти від уряду.

За словами Железняка, низка законопроєктів, зокрема потрібних для євроінтеграції, не пройдуть до Ради. Але для деяких з них, на щастя, є альтернативні – комітетські. Саме їх народні обранці мають право розглядати.

Уряд допоміг у розробці законопроєктів про оподаткування посилок та нові норми щодо можливого приєднання України до єдиної зони євро-платежів. "Під ніж" потрапили альтернативні пропозиції щодо антикорупційної стратегії.

Усе через те, що законопроєкти чинні за каденції уряду, який передав їх до Ради Тобто якщо його повноваження припинені, то й законопроєкти відкликаються. Далі профільні міністерства чи органи переглядають актуальність проєкту й можуть передати їх знову для затвердження новим урядом.

Економіст Богдан Слуцький теж зауважив, що названі проєкти ще мають шанс на життя. Адже законопроєкт про посилки все одно треба було переробити, а проєкт щодо SEPA подається від комітету.

Проєкти Митного і Трудового кодексів також же будуть відкликані. Новому Кабміну доведеться їх заново розглядати, ухвалювати і переподавати в Раду,

– уточнив Слуцький.

Крім того, уряд подавав альтернативний законопроєкт щодо антикорупційної стратегії, тому за чи проти головного нардепи ще можуть проголосувати у майбутньому.

Але все одно відставка уряду – це серйозна зміна в українській політиці. Лише влітку минулого року Кабінет Міністрів очолила Юлія Свириденко і почала працювати нова команда.

У березні цього року сталася певна напруженість між Верховною Радою та Кабміном, внаслідок чого народні обранці, навіть монобільшість, ігнорували деякі законопроєкти. Тоді в розмові з нашою редакцією Ярослав Железняк говорив, що не голосувалися саме непопулярні закони від уряду, "бо його ніхто не поважав".

Тепер Кабінет Міністрів може очолити чинний СЕО групи "Нафтогаз" Сергій Корецький. Він має технічну, економічну та профільну нафтогазову освіту, а кар'єру розпочав наприкінці 1990-х у паливному бізнесі. Згодом очолював мережу АЗС WOG, заснував власний кавовий бренд Idealist Coffee Co., а також працював у міжнародному енерготрейдингу. Крім того, плануються і заміни деяких міністрів.