Відповіді щодо відстрочки не було кілька місяців: як колишній військовий виграв справу проти ТЦК

Українець звільнився з війська, але не міг домогтися відстрочки через сімейні обставини. У реєстрі "Оберіг" чоловік був невійськовозобов'язаним, через те, що вже зазначався як "військослужбовець". У цьому й була головна проблема неможливості оформленні відстрочки.

Чому військовий не міг оформити відстрочку після звільнення?

Чоловік подав до суду через те, що його справу про надання відстрочки й актуалізацію даних залишили без розгляду. Колишній військовий заявив, що має право на відстрочку за сімейними обставинами, але після звільнення з армії його дані не можуть оновити. Про це йдеться в матеріалах справи №420/42819/25.

Чоловіка звільнили зі служби у 2022 році через догляд за батьком з інвалідністю. За цією ж підставою він вимагав надати йому відстрочку від мобілізації. Спочатку став на військовий облік й подав заяву про надання відстрочки через три роки. Але після таких дій навіть позначка в його акаунті в Резерв+ не змінилася.

Ймовірно, ТЦК навіть не розглядав документи про звільнення, довідку МСЕК про інвалідність батька, медичний висновок і дані про військовий облік. Для того щоб отримати рішення, громадянин кілька разів звертався до ТЦК, але справу залишали без руху. Службовці зазначали, що деякі його документи були неналежно оформлені. Після кількох таких спроб чоловік пішов до суду.

Однак спір виник через перехід системи військового обліку до цифрового формату. У той момент, коли заяви вже мали передаватися від ЦНАПів до ТЦК, вони "зависали в повітрі" й губилися.

Що казали в ТЦК?

Представники відомства зауважили, що позов чоловіка не можна підтримувати, тому що коли чоловік звертався до ТЦК, то вже діяли змінені норми Постанови Кабінету Міністрів №560, яка передбачала подання заявок на отримання відстрочки через Резерв+ або особисто через ЦНАП.

Але суддя уточнив, що коли чоловік звернувся за відстрочкою та постановкою на військовий облік уперше, то зміни до порядку ще не набрали чинності.

Так позов чоловіка Одеський суд задовольнив частково, вказавши, що ТЦК все ж мали розглядати звернення чоловіка. Водночас рішення про те, чи має він право на відстрочку, суд не має права вирішувати в цій ситуації.

Яким було рішення суду?

Розглянувши звернення, суд зобов'язав ТЦК переглянути справу чоловіка й актуалізувати дані в реєстрі "Оберіг". Комісія мала це зробити протягом встановленого терміну й повідомити військовозобов'язаного про надання відстрочки або відмову.

Згідно з доводами суду, в ТЦК не змогли пояснити бездіяльність. Водночас представники ЦНАП не порушили порядок, бо отримання відстрочки через центри відбувається під час особистого візиту військовозобов'язаного. Позивач натомість направив свої папери поштою, тому ЦНАП не міг належно сформувати електронну заяву про надання відстрочки.

Тому ТЦК дійсно винні в тому, що заяву чоловіка залишили без розгляду й не оновили його дані в реєстрі. Саме такий обов'язок на службовців тепер було покладено. Протягом 30 днів від рішення Територіальний центр комплектування має подати звіт про виконання.

Цю справу чоловікові допомогли виграти адвокати об'єднання "Ювченко & Партнери". Після всіх доводів вдалося довести, що ТЦК має актуалізувати дані військового обліку чоловіка та розглянути його підстави для права на відстрочку.

Висновок: якщо у вас є законні підстави для відстрочки, а ТЦК ігнорує ваші звернення – це пряма підстава для судового захисту,

– пишуть експерти.

Справа є важливою, бо суд постановив важливу для військовозобов'язаних річ: ТЦК не має права залишати заяви без розгляду й діяти повинні відповідно до чинної редакції порядку. Тобто потрібно пам'ятати, що навіть якщо суд не надає відстрочку напряму, то він може зобов’язати ТЦК повторно розглянути документи.

Що відомо про нові можливості для звільнення військових?

У межах реформи ЗСУ пропонується зробити механізм звільнення військовослужбовців під час війни. За допомогою гнучкої й адаптивної ситуації командування могло б зберегти чисельність армії й враховувати фінансове забезпечення.

При цьому військові, які звільнилися, можуть оформити відстрочку за наявності конкретних підстав.