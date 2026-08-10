Забрали з дому "через ДТП": у Тернополі хворого чоловіка добу незаконно утримували в ТЦК

Поліція надурила 57-річного чоловіка, щоб доставити його до ТЦК. Громадянин ще до 31 серпня має відстрочку через інвалідність і має документи, які підтверджують підставу. Проте службовці зазначили, що посвідчення про інвалідність нібито вже не дійсне.

Чоловіка утримували у ТЦК попри чинну відстрочку

Доволі абсурдна ситуація трапилася в Тернопільській області, де особу з інвалідністю незаконно доставили до ТЦК, мовляв, що він вже не має підстави для відстрочки. Поліція приїхала додому й заявила, що 57-річний чоловік нібито вдарив чуже авто, тому тепер треба проїхати на експертизу. Проте, як зазначила адвокат Анастасія Кондрась, її клієнта просто забрали з дому, аби доставити до центру комплектування.

За словами експерта, чоловік має проблеми зі здоров'ям і чинну відстрочку. Цього місяця він збирався пройти комісію, яка оцінила б знову його стан і за потреби продовжила б дію посвідчення про інвалідність.

Цікаво, що чоловік нещодавно був виписаний з лікарні, а в застосунку Резерв+ відстрочка ще не зникла. Але в ТЦК, де до слова, вже перебувало багато інших мобілізованих, українця переконували, що дані про інвалідність застарілі.

Швидку не допустили на територію. Утримують не лише мого клієнта, а й інших осіб, родичі яких присутні під воротами,

– писала Анастасія Кондрась.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що держава вже робить все можливе, аби не допустити випадків мобілізації хворих українців і людей з інвалідністю. Проте на практиці проблему ще не усунули.

Донька затриманого чоловіка каже, що він має важкі захворювання серця, попри це його утримували у центрі комплектування, не надавали потрібну медичну допомогу та зв'язок з рідними. У результаті після тривалого перебування в центрі чоловіка вночі відпустили додому. Але в приміщенні Тернопільського ТЦК в ненормальних умовах і далі утримують хворих чоловіків. За словами адвоката, серед них дехто вже сидить там місяць, а службовці чекають доки в них не закінчаться відстрочки.

У Тернопільському ТЦК офіційної реакції на подію не надали. Проте пресслужба цинічно опублікувала відео про те, як оформити відстрочку.

Нагадаємо, відстрочка за станом здоров'я може надаватися на строк від 6 до 12 місяців, або безстроково за окремих діагнозів.

Особи з інвалідністю не підлягають призову під час воєнного стану, але можуть втратити відстрочку, якщо не оформлять або не продовжать її.