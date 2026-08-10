Мужчину удерживали в ТЦК, несмотря на действующую отсрочку

Довольно абсурдная ситуация произошла в Тернопольской области, где человека с инвалидностью незаконно доставили в ТЦК, мотивируя это тем, что у него уже нет оснований для отсрочки. Полиция приехала к нему домой и заявила, что 57-летний мужчина якобы ударил чужой автомобиль, поэтому теперь ему нужно пройти экспертизу. Однако, как отметила адвокат Анастасия Кондрась, ее клиента просто забрали из дома, чтобы доставить в центр комплектования.

По словам эксперта, у мужчины проблемы со здоровьем и действующая отсрочка. В этом месяце он собирался пройти комиссию, которая вновь оценила бы его состояние и, при необходимости, продлила бы действие удостоверения об инвалидности.

Интересно, что мужчина недавно был выписан из больницы, а в приложении "Резерв+" отсрочка еще не исчезла. Но в ТЦК, где, к слову, уже находилось много других мобилизованных, украинца убеждали, что данные об инвалидности устарели.

"Скорую" не допустили на территорию. Удерживают не только моего клиента, но и других лиц, родственники которых находятся у ворот,

– писала Анастасия Кондрась.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что государство уже делает все возможное, чтобы не допустить случаев мобилизации больных украинцев и людей с инвалидностью. Однако на практике проблему еще не устранили.

Дочь задержанного мужчины говорит, что у него тяжелые заболевания сердца, несмотря на это его удерживали в центре комплектования, не оказывали необходимую медицинскую помощь и не обеспечивали связь с родными. В результате после длительного пребывания в центре мужчину ночью отпустили домой. Но в помещении Тернопольского ТЦК в ненормальных условиях по-прежнему содержатся больные мужчины. По словам адвоката, некоторые из них уже сидят там месяц, а сотрудники ждут, пока у них не истекут отсрочки.

В Тернопольском ТЦК официальной реакции на происшествие не последовало. Однако пресс-служба цинично опубликовала видео о том, как оформить отсрочку.

Напомним, отсрочка по состоянию здоровья может предоставляться на срок от 6 до 12 месяцев или бессрочно при определенных диагнозах.

Лица с инвалидностью не подлежат призыву во время военного положения, но могут лишиться отсрочки, если не оформят или не продлят ее.