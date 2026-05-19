Гарантоване право на відстрочку: хто та за яких умов може не служити під час війни

Законодавство України під час воєнного стану дозволяє отримувати відстрочку від мобілізації людям, які мають для цього підстави. Умови для відстрочки визначені законом й беззаперечно повинні виконуватися.

Які є правила відстрочки в Україні?

Законом визначено категорії військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку від призову під час мобілізації. Така гарантія надається людям, які мають проблеми зі здоров'ям, доглядають хворих рідних, навчаються чи працюють. Контролюється призначення відстрочок Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Дивіться також "Путін боїться": велике інтерв'ю Павла Паліси про літній наступ, втрати Росії та мобілізацію

Як зазначає законодавство України – відстрочка надається за рішенням ТЦК і СП на час дії воєнного стану або на певний термін, доки діють обставини.

Тимчасова відстрочка надається:

особам, визнаним непридатними до служби через хвороби чи інвалідність;

військовозобов'язаним, які самостійно виховують дитину, у тому числі якщо в неї є інвалідність або тяжку хворобу;

особам, які здійснюють постійний догляд за хворою дружиною, дитиною, батьками;

тим, хто утримує повнолітню дитину з інвалідністю І чи ІІ групи, дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування;

особам, які мають трьох і більше дітей до 18 років;

громадянам, які мають неповнолітню дитину, а інший з подружжя проходить військову службу;

студентам, аспірантам, докторантам, які навчаються за денною чи дуальною формою й здобувають більший рівень освіти за попередній;

наукові та науково-педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Безстрокова відстрочка надається тим громадянам, хто втратив близьких родичів через бойові дії, або їхні члени родини зникли безвісти.

Важливо, що відстрочка для студентів надається після того, як дані про них потрапляють в Єдину державну електронну базу освіти. Тоді ТЦК бачать статус військовозобов'язаного й надає відстрочку. Звільнення від мобілізації надається раз на пів року, а далі відстрочка від призову має поновлюватися.

Водночас звільнення від служби для аспірантів і докторантів діє протягом усього періоду навчання за умови, що їхні дані будуть наявні в реєстрі призовників.

Відстрочка по здоров'ю теж діє на час хвороби. Якщо військово-лікарська комісія визнає, що людина вже може служити, то звільнення стає нечинне. Проте є невиліковні хвороби, які дають право на постійну відстрочку від військового обов'язку.

Як отримати відстрочку?

Цифровізація дозволила подавати заяву на відстрочку через застосунок Резерв+. Процедура отримання відстрочки стала простішою, а кожного разу, коли строк дії такого звільнення закінчуватиметься, то воно продовжується автоматично.

Важливо, що автоматичне продовження відбувається, коли військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку й раніше уточнював свої дані.

Відстрочка від служби отримується на підставі поданих документів і рішення ТЦК. Якщо в Резерв+ є ваша підстава для відстрочки, то заявку можна оформити онлайн. У такому випадку довідка про відстрочку сформується з QR-кодом.

Якщо через реєстри оформити звільнення не виходить, то потрібно звертатися до ЦНАПу.

Важливо! Відстрочка не означає автоматичного звільнення від військового обов'язку. Людина все одно повинна оновлювати свої дані та може повторно проходити перевірку чинності підстав для відстрочки.

Перехід частини відстрочок у Резерв+ пов'язаний із тим, що держава намагається зменшити черги в ТЦК та автоматизувати перевірку підстав через державні реєстри.

Які документи потрібні для відстрочки?

Список документів для отримання відстрочки також встановлений законодавством. Людині, яка претендує на звільнення від армії, повинна подати паспорт, військово-обліковий документ, картку платника податків та документи, які підтверджують підставу для відстрочки.

Як подовжити відстрочку?

Після закінчення терміну відстрочки у деяких категорій відстрочка від армії має продовжитися. Мова йде про осіб з інвалідністю й тимчасово непридатних до служби. Також автоматично має щоразу подовжуватися відстрочка для батьків, які мають дітей з інвалідністю, повнолітніх дітей з інвалідністю I – II груп, або чоловіка чи дружину з інвалідністю I – II груп. Серед інших категорій також є військовозобов'язані, які виховують трьох і більше дітей.

Подовження автоматично також можливе для студентів денної форми навчання, аспірантів і працівників закладів освіти. Звичайно, постійно підтверджувати право на відстрочку не доведеться особам, чиї близькі загинули або зникли безвісти під час війни чи були звільнені з полону.

Автоматичне продовження відстрочки можливе, якщо людина ще має актуальні підстави й вони підтверджуються реєстрами.

Як розповів у коментарі 24 Каналу адвокат Вадим Гречківський, розповів, що якщо відстрочка припинилася достроково, то людина втрачає права при відстрочці. За словами фахівця, таке трапляється, через зміни алгоритмів перевірки даних.

Міністерство оборони України працює над усуненням технічних недоліків. Водночас із практичної точки зору, безпечніше повторно подати документи через ЦНАП, щоб зафіксувати належне звернення,

– розповів Вадим Гречківський.

Якщо ТЦК відмовляє у відстрочці, то людина може оскаржити рішення, наприклад, через суд. Юристи радять зберігати копії всіх поданих документів і підтвердження звернення через Резерв+ чи ЦНАП.

Фактично система відстрочок дедалі більше залежить від цифрових реєстрів. Тому право на відстрочку тепер визначається не лише законом, але й тим, наскільки коректно інформація про людину відображається в державних базах.