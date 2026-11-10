ТЦК має обмежений час: чи оголосять у розшук після втрати відстрочки

Закінчення строку дії відстрочки від мобілізації через втрату підстави не є правопорушенням. Центри комплектування не мають законних підстав одразу застосовувати санкції без окремого факту, але загалом мобілізація громадянину без офіційного звільнення може загрожувати.

Чому не варто очікувати раптового штрафу

Завершення дії відстрочки не означає, що людину автоматично внесуть до бази розшуку поліції або відкриють справу. Щоб ТЦК міг звернутися до правоохоронців щодо затримання та доставлення, потрібна окрема законна підстава, наприклад, невиконання обов'язку з прибуття за повісткою. Про це написав адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.ua".

Автоматична втрата захисту від мобілізації лише повертає громадянина до загального статусу військовозобов'язаного. Втрата підстави для відстрочки не вважається адміністративним правопорушенням, тому територіальні центри комплектування не мають права одразу карати військовозобов'язаного.

Підставою може стати неприбуття без поважної причини за належно врученою повісткою. Тоді значення матиме дата, коли ви повинні були прибути за викликом. Саме закінчення відстрочки не дає підстав застосовувати до вас ці заходи. Щодо штрафу також потрібні встановлене порушення та дотримання процедури,

– зазначив експерт.

Юрій Айвазян додав, що людина не зобов'язана самостійно бігти до центру комплектування наступного дня після втрати відстрочки без отримання офіційного виклику.

За загальними нормами співробітники ТЦК мають скласти адміністративний протокол і надати військовозобов'язаному можливість дати письмові пояснення.

Однак частини 6 та 8 статті 258 КУпАП дозволяють у справах за статтями 210, 210-1 в особливий період винести постанову без протоколу, якщо особа була належно повідомлена про виклик, не прибула без поважних причин або не повідомила причину неприбуття, а ТЦК має документи про отримання нею виклику,

– пише Айвазян.

Сума можливого штрафу за порушення правил мобілізації становить від 17 тисяч до 25 500 гривень. Стягнення може бути накладено протягом трьох місяців із дня виявлення порушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.

Автоматичний обмін даними рятує від покарання

Формальна вимога повідомити ТЦК про зміну сімейного стану протягом семи днів у цьому випадку не тягне покарання. Державні органи реєстрації актів цивільного стану самостійно передають відомості про смерть до реєстру "Оберіг" через електронні канали.

Якщо система не продовжила дію відстрочки автоматично, у такому випадку це свідчить про проблеми з надходженням даних з державних реєстрів.

Фахівці радять перевірити актуальний стан облікового запису в мобільному застосунку Резерв+ та сформувати електронний документ.

Також варто уважно перевіряти поштову скриньку, адже рекомендовані листи, відправлені через Укрпошту, з позначкою повістки зберігаються у відділеннях зв'язку лише три дні. Якщо проігнорувати повідомлення, ТЦК може застосувати покарання.

Юрист Владислав Дерій радить шукати інші шляхи звільнення від мобілізації, якщо стара відстрочка вже не актуальна. Наприклад, це можна зробити через працевлаштування на критично важливому підприємстві.

Коли повістка ще не сформована і розшуку немає – роботодавець може без перешкод подати вас на бронювання засобами порталу Дія. Також перевірте, чи немає у вас інших підстав для відстрочки за ст. 23 Закону № 3543-XII або медичних діагнозів, які потребують попереднього збору свіжих медичних виписок на випадок направлення на ВЛК,

– написав юрист.

Нагадаємо, більшість відстрочок від мобілізації в Україні автоматично продовжуються через систему Резерв+. Але проблеми можуть виникати через неактуальні дані в державних реєстрах.

Для відновлення статусу потрібно перевірити актуальність даних у застосунку або звернутися до ЦНАПу з підтверджувальними документами.