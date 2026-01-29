Вимога ТЦК пройти ВЛК: чи можна відмовитися та які наслідки

В Україні продовжується воєнний стан та мобілізаційні заходи. Через це громадянам потрібно зняти нюанси роботи ТЦК, порядку вручення повісток, уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії.

Чи має право ТЦК вимагати проходження ВЛК, якщо є відстрочка?

Наявність відстрочки або бронювання не звільняє військовозобов’язаного від обов’язку пройти військово-лікарську комісію, якщо на цьому наполягає ТЦК. Така вимога прямо передбачена законодавством, яке регулює військовий облік та мобілізацію.

Ці норми дозволяють ТЦК направляти на ВЛК усіх осіб, які перебувають на військовому обліку, зокрема й тих, хто має право на відстрочку.

Зокрема, відповідні обов’язки встановлені:

Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу";

Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

Порядком організації та ведення військового обліку, затвердженим постановою КМУ від 30.12.2022 № 1487;

а також Положенням про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (наказ Міноборони № 402).

Частина 10 статті 1 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" прямо зобов’язує військовозобов’язаних з’являтися за викликом ТЦК для проходження медичного огляду.

Нагадаємо! Постанова ВЛК про придатність до служби діє 12 місяців, після чого ТЦК має право ініціювати повторний огляд. Обов’язок з’явитися виникає лише за умови належного вручення повістки або направлення на ВЛК.

Яка діє відповідальність за відмову від ВЛК?

Відмова від проходження ВЛК розцінюється як порушення правил військового обліку. За це передбачена адміністративна відповідальність за частиною 2 статті 210-1 КУпАП, штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо ж особа систематично ухиляється від виконання вимог військового обліку або ігнорує законні виклики ТЦК, відповідальність може бути суворішою.

У таких випадках можливе застосування статті 337 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за порушення правил військового обліку за наявності визначених законом обставин.

